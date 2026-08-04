باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بلومبرگ به نقل از منابعی گزارش داد که عربستان سعودی از طریق عمان تلاش‌های دیپلماتیکی را برای جلوگیری از تشدید درگیری با انصارالله یمن انجام داده است.

بلومبرگ اعلام کرد که آمریکا بیم آن دارد که تشدید خصومت‌های سعودی-یمن، بازار‌های جهانی کشتیرانی و انرژی را بیشتر مختل کند و احتمالاً تنگه باب المندب یکی دیگر از گلوگاه‌های حیاتی برای جریان انرژی را ببندد.

در ۲۰ ژوئیه، انصارالله یمن محاصره دریایی را بر عربستان سعودی اعمال کرد که در تقابل با محاصره عربستان صورت می گیرد. پس از آن در پاسخ به نقض محاصره دریایی، انصارالله دو نفتکش سعودی را با موشک و پهپاد هدف قرار داد.

منبع: تاس