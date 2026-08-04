همزمان با فرارسیدن ایام اربعین حسینی، حسینیه خیابان انقلاب خرم آباد بار دیگر صحنه تجلی عشق و ارادت دلدادگان حضرت اباعبدالله الحسین (ع) شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش  - در موج صد و پنجاه‌وهفتم حماسه، آیین باشکوه اربعین حسینی در حسینیه خیابان انقلاب خرم آباد با حضور گسترده اقشار مختلف مردم برگزار شد. این مراسم با برنامه‌هایی همچون قرائت زیارت اربعین، مرثیه‌سرایی، نوحه‌خوانی و ذکر مصیبت، فضایی سرشار از معنویت و شور حسینی را رقم زد.

شرکت‌کنندگان در این آیین با تجدید میثاق با آرمان‌های نهضت عاشورا و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا، بار دیگر بر استمرار راه امام حسین (ع) و ترویج فرهنگ ایثار، مقاومت و آزادگی تأکید کردند.

اربعین حسینی، هر ساله نماد وحدت و همدلی عاشقان اهل‌بیت (ع) است و این مراسم نیز با حضور پرشور مردم، جلوه‌ای دیگر از این حماسه ماندگار را در حسینیه خیابان انقلاب به تصویر کشید.

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برچسب ها: تجمع ، اربعین ، لرستان
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