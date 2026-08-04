باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - بنیامین نتانیاهو، نخست وزیر رژیم صهیونیستی روز سه‌شنبه گفت که دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا پیش‌نویسی در مورد خلع سلاح حماس به اسرائیل ارسال کرده است اما رژیم اسرائیل با آن موافقت نکرده است.

نتانیاهو مدعی شد: ترامپ و تیمش فکر می‌کنند می‌توانند حماس را به خلع سلاح و غیرنظامی کردن غزه وادار کنند. ما نظرات خود را ارسال کردیم. نیروهای اسرائیلی تا زمانی که حماس کاملاً خلع سلاح نشود، از خطوط فعلی غزه عقب‌نشینی نمی‌کنند.

کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در روند صلح غزه در حالی صورت می گیرد که یک مقام ارشد حماس روز دوشنبه در گفت‌و‌گو با الجزیره اعلام کرد که این جنبش با میانجی‌گران تماس گرفته و از آنها خواسته است نسبت به تشدید اخیر تنش‌ها از سوی رژیم صهیونیستی در نوار غزه، موضعی روشن اتخاذ کنند.

این مقام تأکید کرده که حماس از میانجی‌گران خواستار مداخله مستقیم برای وادار کردن رژیم اشغالگر به توقف کامل جنگ شده است.

وی افزوده است که حماس هشدار داده تداوم حملات، مانع اجرای توافق و مذاکره درباره جدول زمانی خواهد شد.

منبع: الجزیره