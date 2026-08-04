باشگاه خبرنگاران جوان؛ مريم حسينى - به گزارش خبرگزاری وفا، نیرو‌های اسرائیلی چندین حمله جدید در کرانه باختری اشغالی انجام داده‌اند و به شهر‌های بیت فجار و اللبان الشرقیه یورش برده‌اند.

این خبرگزاری اعلام کرد که نیرو‌های اسرائیلی در هر دو شهر گاز اشک‌آور و نارنجک‌های بی‌حس‌کننده شلیک کردند و همچنین به یک کیوسک تجاری در بیت فجار حمله کرده و به آن آسیب رساندند.

پیش از این، نیرو‌های اسرائیلی چندین بنای تاریخی فلسطینی را در طولکرم و یک شهر نزدیک آن تخریب کرده بودند، اقدامی که فرماندار محلی آن را «حمله‌ای آشکار به اموال عمومی» خواند.

منبع: الجزیره