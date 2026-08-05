باشگاه خبرنگاران جوان - دو زمین‌لرزه به بزرگی ۲.۵ و ۴.۰ ریشتر بامداد چهارشنبه در فاصله حدود ۱۴ دقیقه، شهر یاسوج را لرزاند.

نخستین زمین‌لرزه ساعت ۰۱:۲۸ بامداد چهارشنبه ۱۴ مرداد ۱۴۰۵، با بزرگی ۲.۵ ریشتر در عمق ۱۰ کیلومتری زمین، شهر یاسوج در استان کهگیلویه و بویراحمد را لرزاند.

زمین‌لرزه‌‌ی بعدی به بزرگی ۴ ریشتر در عمق ۶ کیلومتری زمین، حوالی ياسوج در مرز استان‌های كهگيلويه و بوير احمد، اصفهان و فارس را لرزاند.

مدیرکل دفتر مدیریت بحران استانداری کهگیلویه و بویراحمد در این رابطه گفت: این دو زمین‌لرزه هیچ‌گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشت.