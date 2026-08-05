باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبهکباری - مرتضی دهقان با اشاره به برنامهریزیهای انجامشده برای تسهیل دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات حملونقل هوایی اظهار کرد: به منظور دسترسی مردم در اقصی نقاط کشور به خدمات حملونقل هوایی، برنامهریزی لازم انجام شد و حدود ۲۵ فرودگاه بینالمللی و مرز هوایی کشور را آماده کردیم تا بتوانیم به تقاضاهای شرکتهای هواپیمایی پاسخ دهیم.
وی افزود: از ۳۱ تیرماه تاکنون حدود یکهزار و ۳۰۰ پرواز نشست و برخاست اربعین در فرودگاههای کشور انجام شده و حدود ۱۴۱ هزار مسافر نیز اعزام و پذیرش شدهاند.
ایجاد دو مسیر رفت و برگشت تبادل ترافیک هوایی با عراق
دهقان با اشاره به اقدامات انجامشده برای مدیریت ترافیک هوایی در ایام اربعین گفت: امسال برای نخستینبار دو مسیر رفت و برگشت تبادل ترافیک هوایی با کشور عراق فراهم کردیم که این اقدام به پروازهایی که از فرودگاههای جنوب و جنوب شرق کشور به سمت عراق انجام میشوند، کمک خواهد کرد.
مدیرعامل شرکت فرودگاهها و ناوبری هوایی ایران با تأکید بر اینکه ایمنی پروازهای اربعین اولویت اصلی این مجموعه بوده است، ادامه داد: با توجه به تراکم بالای پروازهای اربعین، به طور میانگین حدود ۱۲ نشست و برخاست پروازهای اربعین در فرودگاه مهرآباد داشتهایم.
وی همچنین از آمادهباش و خدمترسانی چهار فرودگاه مرزی کشور در ایام اربعین خبر داد و گفت: علاوه بر این اقدامات، چهار فرودگاه مرزی شامل فرودگاههای ایلام، کرمانشاه، اهواز و آبادان نیز به عنوان پشتیبان پروازهای اربعین و ستاد اربعین در حال خدمترسانی هستند.
تأکید بر حضور بهموقع زائران در فرودگاهها
دهقان با اشاره به ضرورت آمادگی مسافران پیش از انجام سفر هوایی خارجی، اظهار کرد: حضور بهموقع مردم در فرودگاهها بسیار مهم است و مسافران باید مدارک سفر را به همراه داشته باشند و از نداشتن مشکل برای انجام سفر خارجی اطمینان حاصل کنند.
وی افزود: مسافران میتوانند پیش از انجام سفر، موارد مربوط به مدارک و شرایط سفر خارجی خود را هماهنگ و بررسی کنند و این موضوع از جمله تکالیفی است که مسافران باید پیش از سفر به آن توجه داشته باشند.