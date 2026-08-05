باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد مطلع گزارش داد که مقامات هوانوردی فدرال آمریکا در حال بررسی یک حادثه ایمنی در حوزه ترافیک هوایی هستند که روز سه‌شنبه در ارتباط با یک بالگرد نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رخ داده است.

وال‌استریت ژورنال نوشت: بالگرد «مارین وان» حامل رئیس‌جمهوری آمریکا بعدازظهر سه‌شنبه (به وقت شرق آمریکا) از کاخ سفید برخاست، اما کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، پروازهای تجاری در فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن را که در نزدیک این محل قرار دارد، طبق پروتکل‌های ایمنی متوقف نکرده بودند.

یک سخنگوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا به وال‌استریت ژورنال گفت که طبق مقررات فدرال، به نظر نمی‌رسد بالگرد «مارین وان» حامل ترامپ و یک هواپیمای تجاری که در حال برخاستن بود، به شکل خطرناکی به یکدیگر نزدیک شده باشند و مسیر حرکت آنها نیز به‌گونه‌ای نبوده که خطر برخورد ایجاد کند؛ بنابراین این حادثه یک موقعیت نزدیک به برخورد محسوب نمی‌شود.

رسانه‌های آمریکایی پیش تر اعلام کرده بودند که یک فرد مشکوک مسلح در زمین گلف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شده است.

رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کردند: یک مرد ۳۸ ساله به نام «جینین جان تایله» پیش از حضور ترامپ در زمین گلف او در رانچو پالوس وردس کالیفرنیا بازداشت شد.

شبکه فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان آمریکا گزارش داد: مقام‌ها اعلام کردند که یک مظنون مسلح به نام جینین جان تایله ۳۸ ساله که پیش از حضور ترامپ، در حال زیر نظر گرفتن تدابیر و آماده‌سازی‌های امنیتی بوده است، در زمین گلف ترامپ بازداشت شد.