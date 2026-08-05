وال استریت ژورنال گزارش داد که مقامات امنیت هوایی آمریکا در حال بررسی حادثه‌ای است هستند که روز سه‌شنبه در ارتباط با بالگرد حامل رئیس جمهوری این کشور رخ داده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - روزنامه وال‌استریت ژورنال به نقل از افراد مطلع گزارش داد که مقامات هوانوردی فدرال آمریکا در حال بررسی یک حادثه ایمنی در حوزه ترافیک هوایی هستند که روز سه‌شنبه در ارتباط با یک بالگرد نظامی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رخ داده است.

وال‌استریت ژورنال نوشت: بالگرد «مارین وان» حامل رئیس‌جمهوری آمریکا بعدازظهر سه‌شنبه (به وقت شرق آمریکا) از کاخ سفید برخاست، اما کنترل‌کنندگان ترافیک هوایی، پروازهای تجاری در فرودگاه ملی رونالد ریگان واشنگتن را که در نزدیک این محل قرار دارد، طبق پروتکل‌های ایمنی متوقف نکرده بودند.

یک سخنگوی اداره هوانوردی فدرال آمریکا به وال‌استریت ژورنال گفت که طبق مقررات فدرال، به نظر نمی‌رسد بالگرد «مارین وان» حامل ترامپ و یک هواپیمای تجاری که در حال برخاستن بود، به شکل خطرناکی به یکدیگر نزدیک شده باشند و مسیر حرکت آنها نیز به‌گونه‌ای نبوده که خطر برخورد ایجاد کند؛ بنابراین این حادثه یک موقعیت نزدیک به برخورد محسوب نمی‌شود.

رسانه‌های آمریکایی پیش تر اعلام کرده بودند که یک فرد مشکوک مسلح در زمین گلف دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در کالیفرنیا بازداشت شده است.

رسانه‌های آمریکایی شامگاه سه‌شنبه به وقت محلی اعلام کردند: یک مرد ۳۸ ساله به نام «جینین جان تایله» پیش از حضور ترامپ در زمین گلف او در رانچو پالوس وردس کالیفرنیا بازداشت شد.

شبکه فاکس نیوز وابسته به جمهوریخواهان آمریکا گزارش داد: مقام‌ها اعلام کردند که یک مظنون مسلح به نام جینین جان تایله ۳۸ ساله که پیش از حضور ترامپ، در حال زیر نظر گرفتن تدابیر و آماده‌سازی‌های امنیتی بوده است، در زمین گلف ترامپ بازداشت شد.

برچسب ها: ترامپ ، حادثه
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
لعنتی شده بادمجون بم...
ولی باید ببینیم به درک واصل شدن این حرام زاده ها رو به اذن خدا
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
انشالله به برکت خون رهبر شهید مان ایندفعه مرگ ترامپ حتمی شود
۰
۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۵۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ترور آخرین امپراطور
۰
۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ان شاء الله منفجر شدن و تکه تکه شدن بدن ترامپ
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۰۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
انشالله دور زود داره اما سوخت سوز ندارد
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۱۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
همینکه از سایه خودشان هم وحشت دارند مقداری از مسیر خونخواهی را طی کردیم
۱
۱۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ای کاش روزی برسد که خبر مرگ ترامپ را بشنویم و جشن بگیریم
۱
۱۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۳:۳۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین الهی آمین
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
آخرش هم یهودیان ترامپ را سگ کش میکنند.
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۹:۵۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
کاش سقط،شده بود دیو زردک
۱
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۴۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ترامپ روانی از این داستان‌های تخیلی درباره خودش خوشش میاد انشالله که به واقعیت تبدیل بشه
۴
۳۹
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
الهی امین.اگه واقعیت تبدیل بشه که خیلی عالی میشه
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۰۸:۱۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
رکورد ترور تو رئیس جمهورای آمریکا رو شکسته
۱۰
۳۹
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی اکرادلو
۱۰:۰۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
ان شاءالله به درک واصل میشه ابن سگ زرد وبه تفاهمنامه نمی رسیم.وآرزویش رابه گورخواهدبرد.
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