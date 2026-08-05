باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن روز اربعین حسینی، کربلای معلی میزبان خیل عظیم زائرانی است که با حضور خود در مراسم سوگواری عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کردند.

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راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در خیابان فداییان اسلام - تهران

مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از گلزار شهدای روستا ده محمد تا گلزار شهید حسن نوروزی روستای همت آباد -صادق شبانی

همایش بزرگ علمداران حسینی شهر بادرود در آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس ( ع) و شاهزاده محمد ( ع ) - سید شهاب مرتضوی

گزارش تصویری از مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان پلدختر

پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان خنج -حجت نهاوندی

حال و هوای کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی - شکرالله رحمانی

حضور پرشور زائران در حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت اربعین حسینی

مراسم پیاده روی عزادارن اربعین روستای کورده شهرستان لارستان تا امام زاده میرابراهیم (ع)

پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی شهر محمله از توابع شهرستان خنج - حجت نهاوندی

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