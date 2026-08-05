شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری از مراسم سوگواری سید و سالار شهیدان امام حسین (ع) در اقصی نقاط کشور را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

باشگاه خبرنگاران جوان - همزمان با فرارسیدن روز اربعین حسینی، کربلای معلی میزبان خیل عظیم زائرانی است که با حضور خود در مراسم سوگواری عشق و ارادت خود را به سید و سالار شهیدان اباعبدالله الحسین (ع) ابراز کردند.
شهروندخبرنگار‌های ما فیلم و تصاویری را به نمایش گذاشتند که مشاهده می‌کنید.

راهپیمایی جاماندگان اربعین حسینی در خیابان فداییان اسلام - تهران

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مراسم پیاده روی جاماندگان اربعین حسینی از گلزار شهدای روستا ده محمد تا گلزار شهید حسن نوروزی روستای همت آباد -صادق شبانی

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همایش بزرگ علمداران حسینی شهر بادرود در آستان مقدس امامزادگان آقا علی عباس ( ع) و شاهزاده محمد ( ع )  - سید شهاب مرتضوی 

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گزارش تصویری از مراسم جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان پلدختر

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پیاده‌روی جاماندگان اربعین حسینی در شهرستان خنج -حجت نهاوندی

اربعین حسینی

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

سوگواران اربعین

سوگواران اربعین

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

حال و هوای کربلای معلی به مناسبت اربعین حسینی - شکرالله رحمانی

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

سوگواران اربعین

 حضور پرشور زائران در حرم امیرالمومنین (ع) به مناسبت اربعین حسینی

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین

مراسم پیاده روی عزادارن اربعین روستای کورده شهرستان لارستان تا امام زاده میرابراهیم (ع)

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی شهر محمله از توابع شهرستان خنج - حجت نهاوندی

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

گوشه‌هایی از حال و هوای سوگواران اربعین از لنز دوربین شهروندخبرنگار‌ها

برای یادگیری اصول تصویربرداری خبری به صفحه «آموزش تصویربرداری برای شهروندخبرنگاران» مراجعه کنید

برچسب ها: اربعین حسینی ، مناسبت‌های مذهبی ، سوژه خبری
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