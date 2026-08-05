باشگاه خبرنگاران جوان - در هندسه قدرت جهانی معاصر، نظام جمهوری اسلامی ایران در یک پیچ تاریخی و سرنوشتساز قرار دارد. این نظام که ریشه در نهضت عاشورا دارد، امروزه از یک ایده و نهال آسیبپذیر در سالهای ابتدایی انقلاب، به درختی تناور و واقعیتی عینی در منطقه و جهان تبدیل شده است.
در گزارش پیشرو، باتکیهبر بیانات رهبران و اندیشمندان انقلاب اسلامی، به تحلیل ابعاد «تابآوری ملی» میپردازد؛ تابآوری شگرفی که توانسته است در برابر توفانِ فشارهای همهجانبه، استراتژی دشمن را از «براندازی» به «مهار» تقلیل داده و جامعه را بهسوی یک بلوغ تمدنی نوین رهنمون سازد.
الف) ریشههای هویتی: تکوین حسینی و تثبیت اراده ملی
برای درک استحکام امروز نظام، باید به نقطه صفر مرجع آن بازگشت. همانگونه که رهبر معظم انقلاب، حضرت آیتالله سیدمجتبی خامنهای در پیام ۱۸ تیرماه تبیین فرمودند، انقلاب اسلامی پدیدهای است که «از اساس حسینی بود و با شعار و مرام حسین ساخته شد و بالید.» این زیربنای معرفتی باعث شده تا نظام اسلامی صرفاً یک ایدئولوژی روی کاغذ نباشد. در همین راستا، رهبر شهیدمان در تاریخ ۶ اسفند ۱۴۰۱ گزارهای راهبردی را مطرح کردند: «تابآوری نظام اسلامی، از خود پدید آمدن آن مهمتر است.» این استمرار و تبدیل شدن به درختی با ریشههایی در عمق اراده ملی، نشان میدهد که مؤلفه قدرت در ایران، از جنس سختافزاریِ صِرف نیست، بلکه برآمده از یک باور عمیق مردمی است.
ب) تغییر فاز نبرد: از مصافِ نظامی تا جنگ ادراکی و معیشتی
تحلیل رفتار دشمن نشان میدهد که آنها در نبرد میدانی و رویارویی نظامی با نیروهای مسلح ایران (بهویژه در مصاف موشکی) دچار تحقیر و شکست راهبردی شدهاند. به همین دلیل، نقطه ثقل حملات خود را در یک نبرد ترکیبی به دو حوزه حیاتی منتقل کردهاند: نخست، هدف قراردادن «تابآوری معیشتی و روانی مردم» و دوم، «ایجاد خطای محاسباتی در ذهن مسئولین».
دشمن با پمپاژ یأس و بزرگنمایی مشکلات، به دنبال فروپاشی نظم ذهنی و اجتماعی است. در چنین میدانی، پاسخ متقابل تنها شلیک موشک نیست؛ بلکه تداوم خدمترسانی، حفظ همبستگی اجتماعی و حضور آگاهانه مردم در صحنه (مانند تجمعات شبانه)، خود یک «عملیات آفندی» قدرتمند است که محاسبات و کید دشمن را به بنبست میکشاند.
ج) فروپاشی هژمونی سلطه و بلوغ تمدنی ایران
ما در حال عبور از یک گذار تاریخی هستیم. نظام سلطه که دههها پیش رژیم صهیونیستی رابهعنوان یک پادگان نظامی برای جلوگیری از پیشرفت جهان اسلام تأسیس کرد، امروز شاهد فروپاشی ابزارهای هژمونیک خود است.
ایستادگی دهههای گذشته، ملت ایران رانهتنهاا فرسوده نکرده، بلکه به یک «بلوغ تمدنی» رسانده است. با اتکا به «صبر راهبردی» و «عقلانیت انقلابی»، نظام اسلامی از مرحله دفاع برای «بقاء» عبور کرده و به فاز «اقتدار پایدار» رسیده است؛ مرحلهای که بزرگترین پیروزی آن، اعتراف عملی دشمن به ناتوانی در حذف نظام و اجبار آنها به اتخاذ دکترین «مهار» است.
د) اربعین؛ رزمایش اقتدار و تجلیگاه تابآوری مکتبی
حلقه وصل تمامی این مفاهیم، پدیده بینظیر اربعین حسینی (ع) است. اربعین فراتر از یک مناسک مذهبی، تجسم عینی تابآوری مکتبی و نمایشگاه اقتدار یک امت است. گامهای استوار راهپیمایان، امتداد زنده همان رخنهای است که سیدالشهدا (ع) در قلب نظام طاغوت ایجاد کرد. این اقیانوس انسانی ثابت میکند که خون ثارالله از جوشش نمیافتد و این سرمایه بیبدیل اجتماعی، همان قدرت نرمی است که دشمنان را مأیوس کرده و وعده حتمی الهی مبنی بر پیروزی حق بر باطل را نوید میدهد.
ملت ایران باتکیهبر مرام حسینی و بعثت دوباره خود در کنار جبهه مقاومت، به الگوی بیبدیل آزادگان جهان تبدیل شده است. عبور پیروزمندانه از این دوران گذار و خنثیسازی جنگ روانی و معیشتی دشمن، اثبات میکند که پیوند ناگسستنی میان حاکمیت و مردم، قدرتمندترین سلاح بازدارنده است. در این مسیر، صبوری، بصیرت و خدمترسانی متقابل، ضامن تحقق نهایی تمدن نوین اسلامی خواهد بود.
منبع: فارس