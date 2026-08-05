باشگاه خبرنگاران جوان- در پی وقوع آتشسوزی در جزیره آشوراده، بالگرد امدادی هلالاحمر به همراه تیمهای عملیاتی شهرستان ترکمن در کنار سایر دستگاههای مسئول در عملیات اطفای حریق مشارکت کردند.
معاون امداد و نجات جمعیت هلالاحمر گلستان گفت: بالگرد این جمعیت طی یک ساعت و ۳۰ دقیقه پرواز، در قالب چهار سورت عملیاتی، ۱۰ مرحله آبگیری و تخلیه آب انجام داد و در مجموع ۴۰ هزار لیتر آب را بر روی کانونهای آتش تخلیه کرد تا روند مهار حریق با سرعت بیشتری انجام شود.
رضا حاجیلری افزود: همزمان با عملیات هوایی، چهار تیم عملیاتی متشکل از ۱۲ امدادگر و نجاتگر با دو دستگاه خودروی کمکدار هایلوکس در منطقه مستقر شدند و مسئولیت پشتیبانی زمینی، هماهنگیهای عملیاتی، تامین نیازهای لجستیکی و همراهی با نیروهای اطفای حریق را بر عهده داشتند.
وی تاکید کرد: نیروهای عملیاتی جمعیت هلالاحمر تا پایان عملیات و مهار کامل آتش در کنار سایر دستگاههای مسئول حضور داشتند و پشتیبانی لازم را انجام دادند.
آشوراده در حالی دچار آتشسوزی شد که در هفتههای اخیر نیز بخشهایی از پناهگاه حیاتوحش میانکاله، همسایه غربی این جزیره، چندین بار طعمه حریق شده و تکرار این حوادث در فصل گرما، نگرانیها درباره تهدید زیستگاههای حساس، پوشش گیاهی و گونههای جانوری منطقه را افزایش داده است.
گلستان نیز در سالهای گذشته بارها شاهد آتشسوزی در عرصههای طبیعی بوده است؛ از حریقهای مکرر در پارک ملی گلستان و جنگلهای هیرکانی گرفته تا آتشسوزی در مراتع و تالابهای استان که اغلب در فصل گرما و بر اثر عوامل انسانی یا شرایط اقلیمی رخ داده و خسارتهایی به منابع طبیعی و محیط زیست وارد کرده است.
کارشناسان محیط زیست بر این باورند که با تداوم خشکی پوشش گیاهی، افزایش دما و وزش باد، تقویت تجهیزات اطفای حریق، پایش مستمر مناطق حساس و مشارکت مردم در پیشگیری از آتشسوزی، بیش از گذشته ضرورت دارد تا از تکرار چنین حوادثی در زیستگاههای ارزشمند گلستان جلوگیری شود.