باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - منابع آمریکایی ادعا کردند توافقی در مورد تنگه هرمز که شامل بندی در مورد مسیر‌های کشتیرانی امن پیشنهادی از طریق تنگه، بندی دیگر در مورد لغو هزینه‌ها و بندی سوم در مورد مهلت پاکسازی تنگه از مین‌ها است، بدست آمده است.

وب‌سایت آمریکایی آکسیوس با انتشار گزارشی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که آمریکا در آستانه دستیابی به توافقی در مورد تنگه هرمز است که انتظار می‌رود روز چهارشنبه اعلام شود.

به گفته دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی، آمریکا، عمان و ایران در آستانه دستیابی به توافقی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند.

آکسیوس در مورد اهمیت این توافق که مذاکره در مورد آن هفته‌ها طول کشید، توضیحاتی ارائه داد و گفت که هدف آن از سرگیری آتش‌بس بین واشنگتن و تهران و از سرگیری روند مذاکرات در مورد مسئله هسته‌ای است.

روز شنبه، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، تصمیم گرفت از ادعاهای خود مبنی بر بمباران گسترده عقب‌نشینی کند تا زمینه برای تلاش‌های دیپلماتیک بیشتر فراهم شود. با این حال، منابع هشدار دادند که اگر به زودی توافقی حاصل نشود، ترامپ ممکن است چراغ سبز برای حملات نظامی نشان دهد.

این توافق پیش‌بینی‌شده در پی برآورده کردن برخی از خواسته‌های ایران در رابطه با تقویت کنترل تهران بر ترافیک کشتیرانی در تنگه هرمز است، کنترلی که پیش از وقوع درگیری فاقد آن بود.

به گفته منابع منطقه‌ای، توافق‌نامه‌ی در حال مذاکره موارد زیر را تصریح می‌کند:

یک توافق موقت ۶۰ روزه بین عمان و ایران در تنگه هرمز که قابل تمدید است.

تمام کشتی‌هایی که از طریق این تنگه به ​​سمت خلیج فارس می‌رسند، مسیر شمالی را از میان آب‌های ایران طی می‌کنند.

تمام کشتی‌هایی که از طریق این تنگه به ​​سمت دریای عرب حرکت می‌کنند، با هماهنگی طرف ایرانی، مسیر جنوبی را از طریق آب‌های عمان طی می‌کنند.

در طول دوره ۶۰ روزه هیچ گونه هزینه یا مالیاتی اعمال نخواهد شد.

هر دو طرف متعهد شدند که مین‌های دریایی را از مسیر میانی تنگه ظرف ۳۰ روز جمع‌آوری کنند.

پس از پاکسازی مسیر میانی، این مسیر تحت یک توافق دائمی که بین مسقط و تهران مورد مذاکره قرار گرفته است، برای ترافیک کشتیرانی ورودی و خروجی اختصاص داده می‌شود.

این وب‌سایت ادعا کرد که علاوه بر مذاکرات بین مسقط و تهران، به گفته منابع منطقه‌ای، مقاماتی از قطر، پاکستان و عربستان نیز در تلاش‌های میانجیگری مشارکت داشته‌اند.

منبع: آر تی