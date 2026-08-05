علی کریمی این روز‌ها با بیماری دو شخصیتی در فضای مجازی و حقیقی معلق مانده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - علی کریمی روزگاری با دریبل‌هایش مدافعان را پشت سر می‌گذاشت و امروز تنها مدافعانش را هم با پیام‌های دوگانه و متناقض دریبل می‌زند تا تنهاتر از همیشه به مشاوره‌های غلطی که گرفت و سمت نادرستی که ایستاد فکر کند.

علی کریمی در تازه‌ترین پیامش در فضای مجازی یزید ملعون را عموی خود خواند و همین کافی بود تا بیماری دوشخصیتی این بازیکن سابق فوتبال بیشتر از قبل نمود پیدا کند.

کمی به عقب‌تر برگردیم. علی کریمی چند سال پیش در مورد محرم پیامی منتشر کرده بود که در نوع خود جالب توجه بود.

این تناقض در مورد اغتشاشات یا به نوعی کودتای نافرجام آمریکایی - اسرائیلی سال قبل هم صدق می‌کرد جایی که علی کریمی در کنار سلطنت طلبان خارج نشین ادای لیدر‌ها را در آورد و از ربع پهلوی حمایت کرد و خیلی زود رنگ عوض کرد و دوباره به پهلوی و دار دسته‌اش تاخت.

علی کریمی که در روز‌های اغتشاشات در ایران با هشتگ پهلوی پرچمدار ناآرامی‌های داخل ایران شده بود به یکباره پس از اختلاف با پهلوی چی‌ها هشتگ عوض کرد و از واژه سرباز ایران در پیام هایش استفاده کرد.

هویت گسستگی علی کریمی

پیام اخیر علی کریمی در مورد محرم، بچه شیعه و یزید ملعون، آنها که هنوز علی کریمی را فقط با فوتبالش می‌شناختند هم ناامید کرد. کسی که روزگاری بی‌تاب رسیدن محرم بود و دعایش این بود: حسینی بمانیم و حسینی زندگی کنیم، امروز یزید را عموی خود می‌خواند و به بچه شیعه‌ها کنایه می‌زند!

بیماری دو شخصیتی علی کریمی آنقدر وضعیت مزمنی پیدا کرده است که شاید در روز‌های آینده تناقضات بیشتر و عجیب‌تری از این فوتبالیست سابق شنیده شود.

علی کریمی

برچسب ها: علی کریمی ، اربعین حسینی
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۴۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
بی وطن!
۱
۵
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Iran (Islamic Republic of)
احمد
۲۰:۴۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خدایا ما را پشتیبان باطل قرار نده و ما را به راه کسانی که به آنها نعمت داده ای هدایت فرما.
۰
۸
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Iran (Islamic Republic of)
ali13
۱۹:۲۱ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خداوکیلی اگر امکانش می باشد حتما یک آزمایش ژنتیکی از این آقا بگیرند شاید احتیاج باشد شناسنامه و فامیلش را تغییر بدهد
۱
۴
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۱۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
انشاء الله هرچه زودتر با عمو ترامپش با عمو یزیدش محشور شود / ننگت باد وطن فروش بی ریشه
۰
۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۳۸ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خب متوجه شده قبلا اشتباه میکرده چه اشکال داره
۴
۲
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Iran (Islamic Republic of)
سعید
۱۵:۵۶ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
لعنت الله علیه
۳
۱۷
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Iran (Islamic Republic of)
شهروند
۱۵:۴۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
شما چه بیکارید که این معلوم الحال رو رصد می کنید که امروز چی گفت و دیروز چی گفته
۳
۱۵
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خداوند واقعا عاقبت ما را ختم بخیر کند.
۱
۲۳
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
علی کریمی با استعداد و نبوغی که داشت باید الان جز ستارگان مربی گری می شد و الکی خودشو وارد سیاست و حاشیه کرد و اینده اش رو خراب کرد بعضی اوقات پول زیاد باعث آفت میشود
۲
۲۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۲۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اتفاقاً اگر یک ذره عقل و نبوغ داشت الان شرایط خیلی بهتری داشت و بجای نوکری عمو یزید آقای خودش بود این آدم احمق و پرخاشگریه که از اول با زمین و زمان دعوا داشت .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۰ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خسر الدنیا والآخره!
۵
۲۶
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-
ناشناس
۱۲:۴۹ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اللهم اشف کل مریض
۵
۱۶
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۴۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خدایا عاقبت همه ما را ختم به خیر فرما .
السلام علیکم یا اهل بیت النبوة ............
لعنت خداوند بر اسلام ستیزان و اسلام ریاکاران .
۴
۱۸
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Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۲:۳۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اینها افراد بی ریشه هستند.. با پول ملت از گدایی به شاهی رسیدند و الان شاخ میزند....
۴
۲۰
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۲۷ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
پول حروم یکی ازعواقبش همین بی دین شدن دیگه😐
۷
۲۳
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