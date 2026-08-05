باشگاه خبرنگاران جوان - علی کریمی روزگاری با دریبل‌هایش مدافعان را پشت سر می‌گذاشت و امروز تنها مدافعانش را هم با پیام‌های دوگانه و متناقض دریبل می‌زند تا تنهاتر از همیشه به مشاوره‌های غلطی که گرفت و سمت نادرستی که ایستاد فکر کند.

علی کریمی در تازه‌ترین پیامش در فضای مجازی یزید ملعون را عموی خود خواند و همین کافی بود تا بیماری دوشخصیتی این بازیکن سابق فوتبال بیشتر از قبل نمود پیدا کند.

کمی به عقب‌تر برگردیم. علی کریمی چند سال پیش در مورد محرم پیامی منتشر کرده بود که در نوع خود جالب توجه بود.

این تناقض در مورد اغتشاشات یا به نوعی کودتای نافرجام آمریکایی - اسرائیلی سال قبل هم صدق می‌کرد جایی که علی کریمی در کنار سلطنت طلبان خارج نشین ادای لیدر‌ها را در آورد و از ربع پهلوی حمایت کرد و خیلی زود رنگ عوض کرد و دوباره به پهلوی و دار دسته‌اش تاخت.

علی کریمی که در روز‌های اغتشاشات در ایران با هشتگ پهلوی پرچمدار ناآرامی‌های داخل ایران شده بود به یکباره پس از اختلاف با پهلوی چی‌ها هشتگ عوض کرد و از واژه سرباز ایران در پیام هایش استفاده کرد.

پیام اخیر علی کریمی در مورد محرم، بچه شیعه و یزید ملعون، آنها که هنوز علی کریمی را فقط با فوتبالش می‌شناختند هم ناامید کرد. کسی که روزگاری بی‌تاب رسیدن محرم بود و دعایش این بود: حسینی بمانیم و حسینی زندگی کنیم، امروز یزید را عموی خود می‌خواند و به بچه شیعه‌ها کنایه می‌زند!

بیماری دو شخصیتی علی کریمی آنقدر وضعیت مزمنی پیدا کرده است که شاید در روز‌های آینده تناقضات بیشتر و عجیب‌تری از این فوتبالیست سابق شنیده شود.