باشگاه خبرنگاران جوان؛ محمد امیرحسینی - مجتبی یوسفی عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان در پاسخ به پرسشی درباره سرنوشت آزادسازی سهام عدالت و انتقادهایی که نسبت به نحوه مدیریت شرکتهای زیرمجموعه، شکلگیری امضاهای طلایی و برخی رانتها مطرح میشود، گفت: امروز یکی از موضوعاتی که باید مورد توجه مسئولان قرار بگیرد، وضعیت مردمی است که همه هستی و داشتههای خود را چه در میدان و چه در خیابان برای دفاع از ایران عزیز به میدان آوردند. سزاوار نیست همین مردم امروز با مشکلات معیشتی و افزایش لحظهای قیمتها روبهرو باشند.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس اظهار کرد: در کنار این مسائل، برخی موضوعات نیز وجود دارد که موجب بلاتکلیفی و ایجاد امضاهای طلایی در کشور شده است. یکی از همین موارد، وضعیت سهام عدالت است؛ طرحی که در زمان آغاز خود قرار بود امیدی برای اقشار ضعیف و متوسط جامعه باشد. مخاطبان اصلی این طرح، افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و سازمان بهزیستی، کارگران، بازنشستگان، معلمان، کارمندان و بهطور کلی اقشار ضعیف و متوسط بودند و انتخاب عنوان سهام عدالت نیز بر همین مبنا صورت گرفت.
این نماینده مجلس میگوید وقتی کارخانهها و شرکتهایی با سرمایه مردم ایجاد شدهاند، طبیعی است که منافع آن نیز باید به مردم بازگردد البته باید بگویم در دهههای ۷۰ و ۸۰، بخشی از واگذاریها آنگونه که باید خصوصیسازی واقعی نبود، بلکه بیشتر به اختصاصیسازی شباهت داشت و برخی کارخانههای بزرگ فولادی، سیمانی و سایر مجموعههای اقتصادی به افراد خاص واگذار شدند؛ در حالی که این داراییها متعلق به مردم بود.
یوسفی تصریح کرد: امروز اگر به وضعیت برخی مجموعهها از جمله سهام عدالت و همچنین برخی صندوقهای بازنشستگی نگاه کنیم، آثار سوءمدیریت را بهوضوح مشاهده خواهیم کرد. از انتصاب مدیران سیاسی گرفته تا شیوههای رانتی در اداره این مجموعهها، شرایط به گونهای پیش رفته که گویی برخی این داراییها را ملک شخصی خود تلقی میکنند و تلاش دارند افراد وابسته به جریانهای سیاسی را بر اموال مردم، بازنشستگان، شاغلان و سهامداران مسلط کنند.
عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: متأسفانه امضاهای طلایی، کرسیهای مدیریتی در برخی شرکتهای زیرمجموعه سهام عدالت را به حیاط خلوت جریانهای سیاسی تبدیل کرده است. امروز آنچه مشاهده میکنیم، دیگر سهام عدالت به معنای واقعی کلمه نیست، بلکه در مواردی به جای تحقق عدالت، شاهد واگذاری پستها به دوستان، نزدیکان و وابستگان جریانهای سیاسی هستیم. این وضعیت تنها به سهام عدالت محدود نمیشود و در برخی شرکتهای وابسته به شستا، سازمان تأمین اجتماعی، صندوقهای بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی بانکها نیز نمونههای مشابهی دیده میشود.
نماینده مردم اهواز، کارون، حمیدیه و باوی در مجلس بیان کرد: این مجموعهها که باید حافظ منافع کارگران، بازنشستگان و صاحبان اصلی سرمایه باشند، در برخی موارد به محلی برای تسویهحسابهای سیاسی و تقسیم مسئولیت میان افراد ناکارآمد تبدیل شدهاند و هزینه این سوءمدیریت را کارگران، بازنشستگان، معلمان افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی پرداخت میکنند.