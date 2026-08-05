باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

زیبایی با چاشنی کارایی در آثار تاریخی ایران + فیلم

رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی در خصوص آثار تاریخی ایران نکاتی را بیان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان - رضا رحمانی، رئیس پژوهشکده حفاظت و مرمت آثار تاریخی با حضور در برنامه صبح بخیر ایران در مورد آثار تاریخی ایران توضیحاتی را ارائه کرد. 

 

 

 

مطالب مرتبط
زیبایی با چاشنی کارایی در آثار تاریخی ایران + فیلم
young journalists club

زلزله آسیبی به آثار تاریخی ایلام وارد نکرده است

زیبایی با چاشنی کارایی در آثار تاریخی ایران + فیلم
young journalists club

زلزله خشت خسارتی به آثار تاریخی وارد نکرده است

زیبایی با چاشنی کارایی در آثار تاریخی ایران + فیلم
young journalists club

ثبت حسینیه حاج عباداله اردبیل در آثار ملی

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۲۲

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۶۷۶

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۴۸

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۱۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷۱

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha