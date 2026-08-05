باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی محورهای مواصلاتی کشور، اظهار کرد: در حال حاضر، ترافیک در برخی از محورهای منتهی به پایتخت نیمه‌سنگین و سنگین است، اما در محورهای شمالی و مسیرهای منتهی به مرزهای اربعینی، تردد به صورت روان جریان دارد.

وی افزود: بر اساس آخرین گزارش‌های دریافتی از مراکز کنترل ترافیک، در آزادراه قزوین–کرج، محدوده پل فردیس تا پل کلاک، آزادراه ساوه–تهران، حد فاصل رضی‌آباد تا احمدآباد مستوفی و همچنین در محور شهریار–تهران، حد فاصل شهریار تا شهرقدس، ترافیک صبحگاهی سنگین گزارش شده است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا ادامه داد: در مقابل، تردد در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران–بومهن، آزادراه تهران–پردیس، آزادراه تهران–شمال و آزادراه قزوین–رشت در هر دو مسیر رفت و برگشت روان است و در حال حاضر هیچ‌گونه مداخله جوی در محورهای شمالی وجود ندارد.

سرهنگ محبی با اشاره به آخرین وضعیت محورهای منتهی به مرزهای اربعینی، گفت: خوشبختانه در تمامی محورهای منتهی به مرزهای مهران، چذابه، شلمچه، خسروی، باشماق و تمرچین شامل محورهای حمیل–سرابله–ایلام، ایلام–مرز مهران، بستان–مرز چذابه، خرمشهر–مرز شلمچه، قصرشیرین–مرز خسروی، مریوان–مرز باشماق و پیرانشهر–مرز تمرچین، تردد به صورت روان در جریان است و مشکل ترافیکی خاصی گزارش نشده است.



وی همچنین از انسداد یکی از محورهای شریانی کشور خبر داد و افزود: محور بندرعباس–لار در محدوده کلمت‌علی تا اطلاع ثانوی مسدود است و رانندگان باید از مسیر جایگزین کهورستان–منبع آب–بندرعباس برای تردد استفاده کنند.



براساس گزارش پلیس، جانشین پلیس راه راهور فراجا در پایان از رانندگان خواست ضمن برنامه‌ریزی مناسب برای سفر، پیش از حرکت، از آخرین وضعیت راه‌ها مطلع شوند و با رعایت قوانین و پرهیز از عجله و شتاب، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده رقم بزنند.