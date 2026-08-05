رییس پلیس راه البرز از ترافیک سنگین در آزادراه تهران - کرج - قزوین در محدوده این استان خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ پیمان کرمی اظهار کرد: اکنون ترافیک در خط جنوبی آزادراه قزوین - کرج حدفاصل استاندارد تا پل فردیس و در آزادراه کرج - تهران از محدوده پل فردیس تا کلاک و در ادامه در محدوده گرمدره کرج سنگین است.

وی اضافه کرد: همچنین ترافیک در خط شمالی آزادراه کرج - قزوین محدوده پل حصارک پرحجم گزارش شده است.

کرمی گفت: باتوجه به روزهای آخر هفته ترافیک در مسیرهای شمالی این استان نیز در برخی نقاط پرحجم است که می طلبد مسافران قبل از سفر از وضعیت راه ها مطلع شوند.

رییس پلیس راه البرز به فعالیت سامانه‌های ثبت میانگین سرعت در محورهای آزادراهی استان البرز پرداخت و گفت: این سامانه‌ها با بهره‌گیری از فناوری هوشمند، سرعت خودروها را در فواصل مختلف مسیر محاسبه می‌کنند و از رانندگان انتظار می‌رود با رعایت سرعت مطمئنه و قوانین راهنمایی و رانندگی در کاهش تصادفات و ارتقای ایمنی تردد سهیم باشند.

وی یادآورشد که مهمترین گام برای پیشگیری از حوادث رانندگی در جاده های پرترافیک و حادثه ساز احتیاط است که رانندگان می توانند برای دفع خطر از خود و دیگران آن را در نگاه نخست قرار دهند.

استان البرز با داشتن یک هزار و ۶۶۶ کیلومتر آزاد راه ، بزرگراه ، راه اصلی و فرعی، ۱۸ درصد ترافیک جاده ای کشور را به خود اختصاص داده است.

منبع ایرنا