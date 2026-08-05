باشگاه خبرنگاران جوان - اصغر خودکار، رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش گفت: یک قطعه پرنده گیلانشاه ابروسفید که به دلیل آسیبدیدگی توسط دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده شده بود، پس از انجام اقدامات درمانی و تیمار، از سوی محیطبانان در حاشیه تالاب جوکندان رهاسازی شد.
او افزود: این پرنده مهاجر در مسیر بازگشت از زیستگاههای جوجهآوری به زیستگاههای زمستانگذرانی در عرضهای جنوبی قرار داشت و در این فصل، از مهمانان سواحل و تالابهای استان گیلان به شمار میرود.
رئیس اداره حفاظت محیط زیست تالش تصریح کرد: پس از اطمینان از بهبودی کامل این پرنده، با هدف ادامه ایمن مسیر مهاجرت، در حاشیه تالاب جوکندان تالش رهاسازی شد.
خودکار همچنین به اهمیت حفاظت از پرندگان مهاجر اشاره کرد و گفت: این پرندگان هر سال در ماههای فروردین و اردیبهشت برای جوجهآوری به مناطق شمالی مهاجرت میکنند و از اواسط تابستان، مسیر بازگشت خود را آغاز کرده و برای استراحت و تغذیه، در سواحل و تالابهای استان گیلان توقف میکنند.
او از شهروندان خواست در صورت مشاهده حیات وحش آسیبدیده، از هرگونه اقدام خودسرانه خودداری کنند و در سریعترین زمان ممکن موضوع را به ادارات حفاظت محیط زیست یا محیطبانان اطلاع دهند تا اقدامات تخصصی و لازم برای نجات و درمان این گونهها انجام شود.
منبع: روابط عمومی و امور رسانه اداره کل حفاظت محیط زیست استان گیلان