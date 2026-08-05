باشگاه خبرنگاران جوان - تاجالدین صالحیان اظهار کرد: روند بازگشت زائران به کشور با شتاب بالایی در حال انجام است و از بامداد تا ساعت هشت صبح امروز، ۵۰ هزار تردد در مرز بینالمللی مهران به ثبت رسید.
وی افزود: از این شمار، ۴۹ هزار زائر پس از پایان زیارت خود وارد خاک کشور شدند و یکهزار نفر از این گذرگاه مرزی خارج شدند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار ایلام بیان کرد: از آغاز ماه صفر تا به امروز، آمار کل ترددهای ثبتشده در مرز مهران از مرز ۲ میلیون و ۶۷۰ هزار نفر عبور کرد.
صالحیان یادآور شد: این حجم گسترده از تردد نیازمند برنامهریزی و آمادگی شبانهروزی بود که با کوشش همه دستگاهها و ستاد اربعین استان به بهترین شکل و بدون گره ترافیکی مدیریت شد.
وی ادامه داد: بهمنظور آسانسازی بازگشت زائران به شهرهای مقصد خود، اکنون افزون بر ۶۰۰ دستگاه اتوبوس در کنار دهها دستگاه خودروی وَن در پایانه مسافربری شهید رئیسی (برکت) مستقر هستند.
معاون استاندار ایلام تاکید کرد: زائران هیچگونه نگرانی برای بازگشت نداشته باشند چرا که روند انتقال آنان به شهرهای مبدا با شتاب، ایمنی کامل و کمترین زمان انتظار انجام میشود.
صالحیان گفت: همه پیشبینیها برای روزهای اوج بازگشت انجام شده است و خدمترسانی نهادها و ناوگان حملونقل تا ورود آخرین زائر حسینی به کشور بدون هیچگونه کاستی و وقفهای ادامه مییابد.
استان ایلام گرانیگاه اصلی سفرهای اربعین به شمار میرود و سالانه بیش از ۶۰ درصد از زائران، این مسیر را برای رسیدن به عتبات عالیات برمیگزینند.
توسعه زیرساختهای جادهای، فراخسازی مسیرهای کوهستانی، بهبود شبکه روشنایی تونلها و ایمنسازی راههای این استان مرزی از برنامههای پیوسته در سالهای گذشته برای روانسازی سفر زائران اربعین بوده است.
روزانه نزدیک به ۲۰ هزار زائر ایرانی و عراقی از این گذرگاه مرزی رفتوآمد میکنند که در اوج موج سفرهای اربعینی این رقم به نزدیک ۴۰۰ هزار تردد میرسد.
امنیت بالا، نزدیکی به شهرهای زیارتی و همچنین فاصله کوتاه تا بغداد، خدماتدهی گسترده رفاهی و استقرار موکبهای بیشمار مردمی در طول مسیر تا کربلا و نجف از مهمترین عوامل استقبال زائران از مرز مهران برای سفر به این کشور همسایه است.
مهران هر سال در روزهای اربعین حسینی میزبان جمعیت چندین میلیونی زائران است به گونهای که در طول سال گذشته نزدیک به هشت میلیون نفر از این گذرگاه رسمی و بینالمللی گذر کردند.