باشگاه خبرنگاران جوان؛ سید محمدعلی سجادی - یعقوبی رئیس مرکز آموزش فنی و حرفهای شهرستان فردوس گفت: در سال ۱۴۰۴، در مجموع ۱۵۹ دوره آموزشی در قالب ۱۲۰ حرفه در این مرکز برگزار شده است.
او افزود: هزار و ۷۹۹ نفر در دورههای آموشی این مرکز در بخشهای مختلف آموزشی شرکت کردند. این دورهها با هدف پاسخگویی به نیازهای متنوع بازار کار، در چهار خوشه اصلی صنعت، خدمات، کشاورزی و فرهنگ و هنر توزیع شدهاند.
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یعقوبی اظهار کرد: بیشترین سهم آموزشها با ۴۵ درصد و ۸۸ هزار و ۹۶ نفر-ساعت به خوشه صنعت اختصاص دارد که نشان از توجه ویژه به این بخش مولد دارد. در این بین، خوشههای خدمات با ۳۰ درصد، فرهنگ و هنر با ۲۳ درصد و کشاورزی با ۲ درصد در رتبههای بعدی قرار گرفتهاند.
رئیس مرکز فنی و حرفهای فردوس به عملکرد چهار ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۵ نیز اشاره کرد و گفت: تاکنون ۳۷ دوره آموزشی در قالب ۳۵ حرفه برگزار شده و هماکنون ۲۲ دوره فعال با حضور ۳۶۴ هنرجو در حال برگزاری است.