باشگاه خبرنگاران جوان- محمد شفیعی فرماندار قصرشیرین گفت: پایانه مرزی خسروی با فراهم بودن همه ظرفیتهای لازم، آماده میزبانی از زائرانی است که از دیگر مرزهای اربعینی وارد کشور میشوند.
فرماندار قصرشیرین افزود: خوشحالیم که تاکنون میزبان نزدیک به ۹۰۰ هزار تردد زائر اربعین از پایانه مرزی خسروی بودهایم و بر اساس بازدیدهای میدانی مستمر از پایانه، هیچگونه کمبودی در روند خدمترسانی مشاهده نشده است.
شفیعی ادامه داد: ناوگان حملونقل عمومی برای جابهجایی زائران در مسیر خسروی، قصرشیرین و اطراف پارکینگها و همچنین انتقال آنان به استانهای مقصد به تعداد کافی فراهم است و مشکلی در این زمینه وجود ندارد.
وی با اشاره به تغییر مسیر بازگشت برخی زائران از دیگر مرزهای اربعینی گفت: تعداد قابل توجهی از زائرانی که از مرزهای دیگر خارج شده بودند، مسیر بازگشت خود را به سمت پایانه مرزی خسروی تغییر دادهاند که با تدابیر صورت گرفته و هماهنگی با استانهای معین و همجوار، این موضوع برای تامین وسایل حمل و نقل عمومی مدیریت شد.
وی از زائرانی که از دیگر مرزها خارج شدهاند دعوت کرد در صورت امکان مرز خسروی را برای بازگشت انتخاب کنند و افزود: ظرفیتهای لازم برای پذیرش و خدمترسانی به این عزیزان در این مرز فراهم است. پایگاههای امدادی، مراکز درمانی و بیمارستانهای تخصصی و فوقتخصصی مستقر در پایانه مرزی خسروی و مسیر جاده همچنان آماده ارائه خدمات هستند و مواکب نیز فعالیت خود را از مرحله رفت به مرحله بازگشت زائران منتقل کردهاند.
فرماندار قصرشیرین گفت: هر نیم ساعت یکبار غذا در حال توزیع است و خدماترسانی به زائران ادامه دارد؛ خادمان زائران نیز تا بازگشت آخرین زائر از مسیر مرز خسروی پای کار خواهند بود. اگرچه بهصورت رسمی اعلام شده خدمات اربعین تا شانزدهم مرداد جاری ادامه داشته باشد، اما آمادگی داریم حتی تا ۲ روز پس از پایان عملیات اربعین نیز پذیرای زائران و ارائهدهنده خدمات به آنان باشیم.
شفیعی درباره آمار تردد زائران از مرز خسروی اظهار کرد: تاکنون حدود ۵۰۶ هزار خروج زائر و نزدیک به ۴۰۰ هزار ورود زائر در این مرز ثبت شده است.
وی افزود: بر اساس برآوردهای انجام شده، حدود ۱۳۰ هزار زائر ایرانی همچنان در خاک عراق حضور دارند که با آغاز موج بازگشت، پایانه مرزی خسروی آمادگی پذیرش این زائران را دارد.
فرماندار قصرشیرین با اشاره به ظرفیت پارکینگهای مرز خسروی گفت: با توجه به اینکه قریب به ۲۰ درصد پارکینگهای ما هنوز ظرفیتشان خالی است، انتظار داریم بیشتر از سال گذشته، انشاءالله میزبان زوار باشیم.