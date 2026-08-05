مدیر آکادمی استقلال با تکذیب خبر توافق خواهرخواندگی با باشگاه ابومسلم، تأکید کرد که دیدار تدارکاتی اخیر، صرفاً یک برنامه فنی برای تیم امید بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر فریادشیران مدیر آکادمی استقلال به شایعه خواهرخواندگی با باشگاه ابومسلم افغانستان واکنش نشان داد.

روز چهارشنبه با هماهنگی‌هایی که انجام دادیم، توانستیم یک دیدار تدارکاتی برای تیم امید مقابل ابومسلم افغانستان فراهم کنیم. ابومسلم از مربیان و بازیکنان ایرانی بهره‌مند است و با برگزاری این دیدار قصد داشتیم به وظیفه فرهنگی‌مان پرداخته و آمادگی بیشتری برای شروع لیگ داشته باشیم. در فضای مجازی خبر اهدای مجوز مدرسه فوتبال با عنوان غلط پیمان خواهرخواندگی بین دو باشگاه منتشر شد. نه از طرف ابومسلمی‌ها چنین مساله‌ای مطرح شد و نه ما.

برچسب ها: استقلال ، مدیریت استقلال ، ناصر فریاد شیران
خبرهای مرتبط
فریاد شیران: نهاد‌های نظارتی سر دسته متخلفان را دستگیر می‌کنند
انحراف بودجه ورزش کشور با اهدای کارت هدیه
تجمع اعتراضی هواداران استقلال مقابل درب وزارت ورزش و جوانان+ جزییات و عکس
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
آخرین اخبار
مذاکره استقلال برای تمدید قرارداد آدان
اضافه شدن بازیکنان امید پرسپولیس به تمرینات تیم بزرگسالان
پیاتزا به تهران رسید؛ رقابت ۲۸ بازیکن برای حضور در فهرست نهایی
توافق تهران و باکو برای توسعه همکاری‌های ورزشی
از خروج مالدینی تا بازگشت دستیار سابق قلعه‌نویی به ایتالیا
سفر دیپلماتیک دنیامالی به باکو
جنگ تارتار با جاسوس‌های رختکن
پایان شایعات؛ وینیسیوس در رئال ماندگار شد
پرسپولیس پرونده مفتوحی در نقل و انتقالات ندارد
داور لندنی برای رسیدگی به پرونده بیرانوند انتخاب شده است
دونده کرمانی با ۲ رکورد شکنی برترین ورزشکار جام شد
احتمال دوری چند هفته‌ای بازیکن مجارستانی پرسپولیس
پشت پرده غیبت یاغی جدید فوتبال در بازی‌های دوستانه
حضور بازیکنان آکادمی پرسپولیس در تمرینات تیم بزرگسالان
با تصمیم فدراسیون بین‌المللی وزنه‌برداری؛ رکورد‌های جهانی یوسفی و نصیری حفظ شد
نارضایتی بختیاری زاده از آمادگی کاپیتان استقلال
استقلال بازی دوستانه دیگری نخواهد داشت
جزئیاتی جدید از انتقال دو بازیکن به استقلال
استقلال با سه گل، استقلال خوزستان را بدرقه کرد