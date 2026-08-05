مدیر آکادمی استقلال با تکذیب خبر توافق خواهرخواندگی با باشگاه ابومسلم، تأکید کرد که دیدار تدارکاتی اخیر، صرفاً یک برنامه فنی برای تیم امید بوده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- ناصر فریادشیران مدیر آکادمی استقلال به شایعه خواهرخواندگی با باشگاه ابومسلم افغانستان واکنش نشان داد.

روز چهارشنبه با هماهنگی‌هایی که انجام دادیم، توانستیم یک دیدار تدارکاتی برای تیم امید مقابل ابومسلم افغانستان فراهم کنیم. ابومسلم از مربیان و بازیکنان ایرانی بهره‌مند است و با برگزاری این دیدار قصد داشتیم به وظیفه فرهنگی‌مان پرداخته و آمادگی بیشتری برای شروع لیگ داشته باشیم. در فضای مجازی خبر اهدای مجوز مدرسه فوتبال با عنوان غلط پیمان خواهرخواندگی بین دو باشگاه منتشر شد. نه از طرف ابومسلمی‌ها چنین مساله‌ای مطرح شد و نه ما.