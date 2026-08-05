باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی با اشاره به شناسایی و جمعآوری ۳۳ مزرعه با ۶۹۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سال جاری، گفت: بیشترین کشف ماینرهای غیرمجاز در استان تهران مربوط به مناطق کهریزک، شهریار و ورامین بوده است.
مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: توان مصرفی این دستگاهها ۲۲۳۷ کیلووات و انرژی مصرفی روزانه آنها ۵۳۶۸۸ کیلوواتساعت معادل مصرف برق ماهیانه ۵۳۶۹ خانواده در فصل گرم است.
وی خاطرنشان کرد: جمعآوری ماینرهای غیرمجاز علاوه بر حفاظت از منابع ملی و محیط زیست نقش بسزایی در تامین برق پایدار مشترکان، کاهش تلفات شبکه، کاهش مصرف بیرویه انرژی و پایداری و امنیت شبکه برق دارد.