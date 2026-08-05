مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران از شناسایی و جمع‌آوری ۶۹۹ ماینر غیرمجاز در استان تهران خبر داد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمود محمودی با اشاره به شناسایی و جمع‌آوری ۳۳ مزرعه با ۶۹۹ دستگاه استخراج غیرمجاز رمزارز در سال جاری، گفت: بیشترین کشف ماینر‌های غیرمجاز در استان تهران مربوط به مناطق کهریزک، شهریار و ورامین بوده است.

مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان تهران تصریح کرد: توان مصرفی این دستگاه‌ها ۲۲۳۷ کیلووات و انرژی مصرفی روزانه آنها ۵۳۶۸۸ کیلووات‌ساعت معادل مصرف برق ماهیانه ۵۳۶۹ خانواده در فصل گرم است.

وی خاطرنشان کرد: جمع‌‍آوری ماینر‌های غیرمجاز علاوه بر حفاظت از منابع ملی و محیط زیست نقش بسزایی در تامین برق پایدار مشترکان، کاهش تلفات شبکه، کاهش مصرف بی‌رویه انرژی و پایداری و امنیت شبکه برق دارد.

برچسب ها: ماینر غیرمجاز ، رمز ارز
خبرهای مرتبط
۱۹۴ هزار انشعاب غیرمجاز از شبکه برق جمع‌آوری شد/ حذف ۲۳۹۵ مگاوات بار پنهان از شبکه برق
کشف ۷۱ دستگاه ماینرغیرمجاز در شهرستان لامرد
ضربه به استخراج غیرمجاز رمز‌ارز در فارس/ کشف مزرعه ماینر در کازرون
هزار ماینر غیرمجاز با دستور دادستانی مرکز استان گلستان از مدار خارج شد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ مطالبه‌ای با سابقه بیش از دو دهه همچنان باقی است
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم اجرایی شود
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
افزایش بهره وری تولید راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
آخرین اخبار
احداث۲۴۵۰ مگاوات نیروگاه حرارتی جدید در یک سال اخیر؛ عبور موفق از روز‌های پرفشار تابستان
خروج بیش از ۳.۱ میلیون زائر اربعین از مرزهای زمینی/ بازگشت ۲.۷ میلیون زائر به کشور
ارتقای مبادلات تجاری ایران با کشور‌های عضو اتحادیه اقتصادی اوراسیا
جزئیات تأخیر پرواز تهران ـ استانبول اعلام شد
کشاورزان از سم‌پاشی و کوددهی در ساعات بعدازظهر اجتناب کنند
قیمت خودرو در بازار آزاد جمعه ۱۶ مرداد
آزادسازی سهام عدالت از سوی دولت، گامی برای تحقق حقوق مالکانه مردم و تکمیل خصوصی‌سازی
بازار سرمایه همچنان ارزنده/ در شرایط فعلی بهترین پرتفوی برای سهامداران چگونه خواهد بود؟
شاخص‌های بازار سهام سوار بر مدار صعودی/ ورود نقدینگی حقیقی‌ها به بازار
ایران، شریک راهبردی اتحادیه اقتصادی اوراسیا در مسیر توسعه تجارت و همگرایی منطقه‌ای
حمایت‌های سه‌گانه از کسب‌وکارهای متاثر از جنگ/ استفاده از ابزارهای مختلف تأمین مالی در دستور کار
افزایش میزان مصرف آب مستقیماً بر رقم نهایی قبض اثرگذار خواهد بود
۷۳۸۰ دستگاه اتوبوس برای جابه‌جایی زائران اربعین به کارگیری شد
واردات ۲۵ هزار خودروی کارکرده در سال ۱۴۰۵/ مصرف سوخت خودرو‌ها قابلیت کاهش دارد
آغاز عملیات سه میدان بزرگ نفتی کشور کلید خورد
کیف پول ایران؛ گام تازه بانک مرکزی برای تحول در پرداخت‌ها
تعیین تکلیف نیروهای شرکتی/ مطالبه‌ای با سابقه بیش از دو دهه همچنان باقی است
آزادسازی سهام عدالت به نفع مردم اجرایی شود
افزایش بهره وری تولید راه حلی برای دستیابی به خودکفایی محصولات اساسی
ثبت تردد ۵.۸ میلیون زائر حسینی از مرزهای اربعینی در سفرهای رفت و برگشت
طرح جامع بندر شهید رجایی بازنگری شد
عامل افزایش قبوض برخی مشترکان، عبور از الگوی مصرف در تابستان است
رگبار رعدوبرق در برخی از نواحی شمال کشور
ترافیک سنگین در محورهای چالوس، هراز و آزادراه تهران ـ کرج ـ قزوین
بازگشت ۲.۷ میلیون زائر اربعین به کشور/ ۳۳۵ هزار زائر همچنان در عراق حضور دارند
وصول مالیات خانه‌های خالی و لوکس تنها ۳۰ میلیارد تومان/ فاصله ۵ هزار و ۹۷۰ میلیارد تومانی با هدف قانون
ایران آماده گسترش همکاری‌های صنعتی پروژه‌محور با اعضای بریکس است
ایران و قرقیزستان بر گسترش همکاری‌های تجاری و معدنی تأکید کردند