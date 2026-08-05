باشگاه خبرنگاران جوان- یعقوب هوشیار شهردار تبریز گفت: همزمان با سالروز پیروزی انقلاب مشروطه، خدمات متروی تبریز و اتوبوس‌های مسیر بی‌آرتی در روزهای چهارشنبه ۱۴ مرداد و پنج‌شنبه ۱۵ مرداد به صورت رایگان به شهروندان ارائه می‌شود.

وی افزود: این اقدام در راستای گرامیداشت سالروز پیروزی انقلاب مشروطه و پاسداشت این رویداد تاریخی انجام می‌شود.

شهردار تبریز با اشاره به نقش برجسته تبریز در نهضت مشروطه گفت: پیروزی انقلاب مشروطه مرهون فداکاری‌ها و جانفشانی‌های ستارخان، سردار ملی، و باقرخان، سالار ملی، است و مردم ایران، به‌ویژه آذربایجان و تبریز، مجاهدت‌های مشروطه‌خواهان تبریزی را هرگز فراموش نخواهند کرد.

هوشیار ادامه داد: سنگ‌بنای قانون‌گرایی و مشروطه در ایران به دست مجاهدان تبریزی نهاده شد و برای استقرار آن، ایثار و ازخودگذشتگی‌های فراوانی صورت گرفت.