باشگاه خبرنگاران جوان- طبق گزارش فابریزیو رومانو، خبرنگار معتبر نقلوانتقالها، محمد صلاح پس از جدایی از لیورپول، با قراردادی دو ساله و به عنوان بازیکن آزاد به باشگاه ترابزوناسپور پیوست. این انتقال پس از شکست مذاکرات بشیکتاش با ستاره مصری رقم خورد؛ باشگاهی که با پیشنهاد سالانه ۱۵ میلیون یورو، نتوانست بر پیشنهاد رقابتی ترابزوناسپور غلبه کند. ترابزوناسپور با ارائه قراردادی دو ساله و دستمزد سالانه ۱۷ میلیون یورو، موفق شد صلاح را به خدمت بگیرد که این امر او را به پردرآمدترین بازیکن تاریخ سوپرلیگ ترکیه تبدیل میکند.
صلاح که در دوران ۹ ساله حضور در لیورپول، با ثبت ۲۵۷ گل در ۴۴۲ بازی، به سومین گلزن برتر تاریخ این باشگاه تبدیل شد، مجموعهای از افتخارات بینالمللی از جمله قهرمانی در لیگ برتر انگلیس، لیگ قهرمانان اروپا و جام جهانی باشگاهها را با خود به ترکیه میبرد. او که از سال ۲۰۱۷ در مرسیساید درخشیده بود، اکنون فصل جدیدی از دوران حرفهای خود را در لیگ ترکیه آغاز میکند.