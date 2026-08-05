برزیل اعلام کرد سفیر خود را به آرژانتین بازنمی‌گرداند و در پی تداوم اظهارات توهین‌آمیز رئیس‌جمهور ایت کشور، روابط دیپلماتیک به سطح کاردار کاهش داد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مینا عظیمی - دولت برزیل روز چهارشنبه اعلام کرد که خولیو بیتلی، سفیر خود را به آرژانتین برنمی‌گرداند و روابط دیپلماتیک خود را با دولت خاویر میلی، رئیس جمهور آرژانتین، به سطح کاردار کاهش می‌دهد.

این تصمیم به دانیل ریموندی، سفیر آرژانتین در برازیلیا ابلاغ شد و او یادداشت اعتراضی در مورد «توهین‌های» میلی در سه مورد جدید از زمان احضار سفیر برزیل برای ارائه توضیحات در ۲۶ ژوئیه دریافت کرد.

به گفته منابع دیپلماتیک، اظهارات میلی نشان دهنده عدم تمایل به احیای روابط عادی با دولت برزیل است.

سفیر برزیل یک روز پس از شرکت میلای در کنفرانس ملی حزب لیبرال برزیل در سائوپائولو، جایی که او به رئیس جمهور لوئیز ایناسیو لولا دا سیلوا و قاضی الکساندر د مورائس توهین کرد، برای مشورت فراخوانده شد.

از آن زمان، میلی در مصاحبه‌هایی با کانال‌های آرژانتینی اظهارات خود را تکرار و از آنها دفاع کرده است، در حالی که وزیر امور خارجه او از عدم قصد قطع روابط با برزیل صحبت کرده است.

در همین حال، دولت برزیل تصمیم وزارت امور خارجه آمریکا مبنی بر تعلیق ویزای سفیر برزیل در واشنگتن را محکوم و تاکید کرد که توجیهات ارائه شده برای این تصمیم نادرست است.

او اعلام کرد که رویه‌های اعطای تایید دیپلماتیک محرمانه است و نام نامزد تا زمان اخذ تایید، مطابق با ماده ۴ کنوانسیون وین در مورد روابط دیپلماتیک، نباید فاش شود و خاطرنشان کرد که دولت آمریکا پیش از ارائه رسمی درخواست تأیید به دولت برزیل، نام نامزد خود را علنا اعلام کرده است.

برزیل پایبندی کامل خود به قوانین بین‌المللی را تایید کرد و خاطرنشان ساخت که هیچ بندی در کنوانسیون وین وجود ندارد که محدودیت زمانی برای اعطای تایید دیپلماتیک تعیین کند و درخواست آمریکا هنوز در دست بررسی است.

او افزود دو مقام دولتی آمریکا که ویزای ورود به برزیل به آنها داده نشد، قصد داشتند به این کشور سفر کنند تا سلامت سیستم انتخاباتی برزیل را زیر سوال ببرند، اقدامی که او آن را تلاشی غیرقابل قبول برای دخالت در روند سیاسی ملی توصیف کرد.

منبع: المیادین

برچسب ها: آمریکای لاتین ، رئیس جمهور برزیل ، رئیس جمهور آرژانتین
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نظرات کاربران
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۱:۳۲ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
برزیل با غیرت و وجدان است
زمین تا آسمون با آرژانتین بی عار و غیرت فرق داره...
درود بر ملت برزیل
ننگ بر دولت خائن آرژانتین
۰
۲
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
آرزانتین = حقه باز فرصت طلب
۰
۳
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