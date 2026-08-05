باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

کیش و ماتِ BBC؛ اعتراف به مقتدر بودن مدیریت ایران + فیلم

رسانه‌های معاند در اعتراف به شکست فشار حداکثری، ناکامی خود را در برابر اقتدار دفاعی و مدیریت میدانی ایران پذیرفتند.

باشگاه خبرنگاران جوان - تلاش برای زیر سوال بردن اقتدار ایران، با اعتراف غیرمنتظره کارشناسان ضدایرانی BBC ناکام ماند و ایستادگی و مقاومت ایران در برابر دو ارتش قدرتمند جهان نشان از مدیریت مقتدر است!

 

مطالب مرتبط
کیش و ماتِ BBC؛ اعتراف به مقتدر بودن مدیریت ایران + فیلم
young journalists club

ماحصل «مداخله بشردوستانه» رسانه‌های ایران‌ستیز و پهلوی را در این ویدئو ببینید!

کیش و ماتِ BBC؛ اعتراف به مقتدر بودن مدیریت ایران + فیلم
young journalists club

پایان شوی رسانه‌ای؛ پروژه اشک و آشوب در رسانه‌های ایران‌ستیز جواب نداد! + فیلم

کیش و ماتِ BBC؛ اعتراف به مقتدر بودن مدیریت ایران + فیلم
young journalists club

تحریک، آشوب، مظلوم‌نمایی؛ سناریوی تکراری پشت نقاب رسانه + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۲۲

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۶۷۶

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۴۸

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۱۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷۱

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha