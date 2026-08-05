کیش و ماتِ BBC؛ اعتراف به مقتدر بودن مدیریت ایران + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u062a\u0644\u0627\u0634 \u0628\u0631\u0627\u06cc \u0632\u06cc\u0631 \u0633\u0648\u0627\u0644 \u0628\u0631\u062f\u0646 \u0627\u0642\u062a\u062f\u0627\u0631 \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u060c \u0628\u0627 \u0627\u0639\u062a\u0631\u0627\u0641 \u063a\u06cc\u0631\u0645\u0646\u062a\u0638\u0631\u0647 \u06a9\u0627\u0631\u0634\u0646\u0627\u0633\u0627\u0646 \u0636\u062f\u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646\u06cc BBC \u0646\u0627\u06a9\u0627\u0645 \u0645\u0627\u0646\u062f \u0648 \u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0648 \u0645\u0642\u0627\u0648\u0645\u062a \u0627\u06cc\u0631\u0627\u0646 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0627\u0628\u0631 \u062f\u0648 \u0627\u0631\u062a\u0634 \u0642\u062f\u0631\u062a\u0645\u0646\u062f \u062c\u0647\u0627\u0646 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0627\u0632 \u0645\u062f\u06cc\u0631\u06cc\u062a \u0645\u0642\u062a\u062f\u0631 \u0627\u0633\u062a!\n\u00a0\n