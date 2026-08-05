باشگاه خبرنگاران جوان - نائب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی سیستان و بلوچستان گفت: مذاکرات تجارت آزاد ایران و پاکستان وارد مرحله بررسی فهرست کالاهای پیشنهادی ۲ کشور شده است؛ مرحلهای که در صورت نهایی شدن، میتواند ظرفیتهای مرز میرجاوه را برای توسعه تجارت و ترانزیت کالا بیش از گذشته فعال کند.
علی ریگی میرجاوه اظهار کرد: فهرست کالاهای پیشنهادی از سوی ایران و پاکستان میان ۲ کشور مبادله شده و اکنون بررسیهای کارشناسی برای نهایی شدن توافق تجارت آزاد در حال انجام است.
وی تصریح کرد: اجرای این توافق میتواند زمینه افزایش مبادلات تجاری، تسهیل ترانزیت کالا و بهرهگیری بیشتر از ظرفیتهای مرز میرجاوه را فراهم کند؛ مرزی که همچنان مهمترین گذرگاه زمینی تجارت ایران و پاکستان به شمار میرود.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با بیان اینکه روزانه حدود ۲ هزار دستگاه کامیون پاکستانی از مرز میرجاوه تردد میکنند، عنوان کرد: اگرچه مرزهای کوهک و پیشین نیز در تجارت ۲ کشور نقش دارند، اما سهم اصلی مبادلات زمینی همچنان به میرجاوه اختصاص دارد.
وی با اشاره به ظرفیتهای استفادهنشده این مرز بیان کرد: بخشی از این ظرفیتها به دلیل مسائل امنیتی در آن سوی مرز هنوز فعال نشده است، در حالی که بخش زیادی از مشکلات موجود با همکاری و هماهنگی مسئولان ۲ کشور قابل رفع خواهد بود.
ریگی توسعه زیرساختهای مرزی را از الزامات افزایش تجارت دانست و عنوان کرد: ساماندهی پارکینگها، توسعه محدودههای مرزی، تقویت خدمات پشتیبانی و ایجاد سازوکار مشترک برای مدیریت حوادث، از مهمترین اقداماتی است که میتواند روند تردد کامیونها و جابهجایی کالا را تسهیل کند.
وی ادامه داد: همکاری نزدیکتر دستگاههای مسئول ایران و پاکستان، بهویژه در زمان وقوع حوادثی مانند آتشسوزی در محدودههای مرزی، علاوه بر کاهش خسارتها، از اختلال در روند تجارت جلوگیری خواهد کرد.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با اشاره به ظرفیتهای حملونقل دریایی نیز گفت: همکاری میان بنادر کراچی، چابهار و بندرعباس فرصت مناسبی برای توسعه ترانزیت کالا ایجاد کرده و میتواند در کنار مرزهای زمینی، حجم تجارت ایران و پاکستان را افزایش دهد.
وی اظهار کرد: حدود ۸۰۰ عضو فعال اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان با بازارهای پاکستان، افغانستان، هند، کشورهای حوزه خلیج فارس و آفریقا ارتباط تجاری دارند و بخش مهمی از تجارت خارجی استان از طریق مرزهای مشترک با پاکستان انجام میشود.
ریگی با اشاره به برخی تأخیرها در جابهجایی کالا افزود: توقف بخشی از کانتینرها در بندر کراچی ناشی از شرایط امنیتی ماههای اخیر و الزامات برخی مقررات بینالمللی است، اما این موضوع از طریق رایزنیهای مشترک در حال پیگیری است.
وی از تشکیل کمیته مشترک میان نمایندگان بخش خصوصی، گمرک و دستگاههای مرتبط ۲ کشور خبر داد و گفت: این کمیته با هدف رسیدگی مستمر به مسائل مرزی، رفع موانع تجاری و تسریع در حل مشکلات فعالان اقتصادی تشکیل شده است.
نائب رئیس اتاق بازرگانی سیستان و بلوچستان اضافه کرد: توسعه همکاریهای مرزی، ایجاد شهرکهای صنعتی مشترک، تسهیل ترانزیت کالا و تقویت ارتباط میان بنادر چابهار و گوادر، از مهمترین ظرفیتهایی است که میتواند با اجرای توافق تجارت آزاد، روابط اقتصادی ایران و پاکستان را وارد مرحله تازهای کند.