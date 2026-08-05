باشگاه خبرنگاران جوان - سهرابی معاون فنی و راه‌های روستایی این اداره کل از اجرای پروژه‌های توسعه و بهسازی راه‌های روستایی استان در چهار ماهه نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد و گفت: در این مدت ۳۸ کیلومتر از راه‌های روستایی استان زیرسازی، ۱۰ کیلومتر راه روستایی آسفالت و عملیات اجرایی ۲۲ دستگاه ابنیه فنی نیز تکمیل شده است.

او افزود: با اجرای این پروژه‌ها، ۱۱ روستا با جمعیت ۴۷۳ خانوار از نعمت راه آسفالته بهره‌مند شدند و روند توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل روستایی در استان با وجود محدودیت‌های اعتباری همچنان ادامه دارد.

معاون فنی و راه‌های روستایی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی با اشاره به حجم پروژه‌های در دست اجرا اظهار کرد: در حال حاضر ۷۶ قرارداد فعال در حوزه راه‌های روستایی استان در دست اجرا است که بخش قابل توجهی از ظرفیت عمرانی این حوزه را به خود اختصاص داده است.

سهرابی با بیان اینکه طول راه‌های روستایی خراسان جنوبی حدود ۱۱ هزار و ۵۰۰ کیلومتر است، تصریح کرد: از این میزان، بالغ بر ۶ هزار کیلومتر راه روستایی آسفالته بوده و شاخص برخورداری طولی راه‌های آسفالته روستایی استان به ۵۲.۲۵ درصد رسیده است همچنین راه دسترسی بیش از ۲۰۳ کیلومتر راه روستایی در حال اجراست و برای حدود ۲۰۴ کیلومتر دیگر نیز آغاز عملیات اجرایی در برنامه قرار دارد.

او عنوان کرد: هم‌اکنون ۱۷ پروژه فعال راه روستایی با متوسط پیشرفت فیزیکی ۵۳ درصد در سطح استان در حال اجراست که با بهره‌برداری از آنها، یک‌هزار و ۵۶۵ خانوار دیگر از نعمت راه آسفالته بهره‌مند خواهند شد.

معاون فنی و راه‌های روستایی در پایان بر ضرورت تخصیص اعتبارات کافی و پایدار برای تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام تأکید کرد و گفت: تسریع در تأمین منابع مالی، نقش مهمی در توسعه زیرساخت‌های روستایی، افزایش رضایتمندی مردم و ارتقای شاخص برخورداری راه‌های آسفالته در استان خواهد داشت.

منبع: روابط عمومی اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای خراسان جنوبی