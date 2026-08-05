روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم

\n\u00a0\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0645\u062d\u0645\u062f \u062d\u0633\u06cc\u0646 \u067e\u0648\u06cc\u0627\u0646\u0641\u0631 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0633\u06cc\u0645\u060c \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a\u06cc \u0627\u0632 \u062d\u0636\u0648\u0631 \u0634\u0647\u06cc\u062f \u0644\u0627\u0631\u06cc\u062c\u0627\u0646\u06cc \u062f\u0631 \u0627\u0631\u0628\u0639\u06cc\u0646 \u0633\u0627\u0644 \u06af\u0630\u0634\u062a\u0647 \u0648 \u067e\u06cc\u0634 \u0627\u0632 \u0633\u0641\u0631 \u0628\u0647 \u0644\u0628\u0646\u0627\u0646 \u0631\u0648\u0627\u06cc\u062a \u06a9\u0631\u062f.\n