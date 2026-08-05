باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم

شهید لاریجانی اربعین سال گذشته در موکب محمد حسین پویانفر حضور پیدا کرده بود و این مداح اهل بیت خاطره‌ای را درباره این حضور روایت کرد.

 باشگاه خبرنگاران جوان - محمد حسین پویانفر در برنامه «جزئیات» از شبکه نسیم، روایتی از حضور شهید لاریجانی در اربعین سال گذشته و پیش از سفر به لبنان روایت کرد.

مطالب مرتبط
روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
young journalists club

بیانیه خانواده شهید لاریجانی درباره برخی گمانه‌زنی‌های رسانه‌ای

روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
young journalists club

ادعای نماینده مجلس درباره «نحوه ردزنی محل استقرار شهید لاریجانی» صحت ندارد

روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
young journalists club

حال و هوای ضریح مطهر امام حسین (ع) در روز اربعین + فیلم

روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
young journalists club

حسینیه‌ای که اربعین امسال در جای خالی رهبرشهید، خالی نماند + فیلم

روایت پویانفر از سفر اربعین سال گذشته شهید لاریجانی + فیلم
young journalists club

قدم‌های دلتنگی در مسیر عشق + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۲۲

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۶۷۶

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۴۸

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۱۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷۱

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha