باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تداوم اجرای قانون مالیات بر خودروها و خانههای لوکس، گفت: مالیات بر خودروها و خانههای لوکس یا گرانقیمت، یکی از پایههای مالیاتی است که در قوانین بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در سال جاری نیز پابرجاست.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: مبنای گرانقیمت بودن خودروها و خانهها، عددی است که مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سنواتی تعیین میکند و سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعاتی که از مراجع مربوطه دریافت میکند، نسبت به مطالبه و وصول مالیات اقدام خواهد کرد.
وی افزود: مودیانی که مشمول مالیات بر خودروها و خانههای لوکس یا گرانقیمت شدهاند، این امکان را دارند که نسبت به مالیات تعیینشده اعتراض کنند و در صورتی که مالیات قطعی شود، فرآیند وصول آن انجام خواهد شد.
سبحانیان با تأکید بر اینکه فعالیت اقتصادی بلاگرها در کشور مشمول قوانین مالیاتی است، گفت: هر فردی که در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز مالیات مربوط به فعالیت وی را اخذ خواهد کرد.
رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره مالیات هنرمندان اظهار کرد: هنرمندانی که درآمد آنها از سقفهای تعیینشده در حوزه فعالیتهای هنری بالاتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد و مالیات آنها مطابق قوانین و مقررات دریافت میشود.