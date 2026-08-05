رئیس سازمان مالیاتی گفت: مالیات خانه‌ها و خودرو‌های لوکس همچنان وصول می‌شود و بلاگر‌ها همچنان مشمول مالیات هستند.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ محبوبه کباری - سید هادی سبحانیان رئیس سازمان امور مالیاتی کشور با اشاره به تداوم اجرای قانون مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس، گفت: مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس یا گران‌قیمت، یکی از پایه‌های مالیاتی است که در قوانین بودجه سنواتی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده و همچنان در سال جاری نیز پابرجاست.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اظهار کرد: مبنای گران‌قیمت بودن خودروها و خانه‌ها، عددی است که مجلس شورای اسلامی در قوانین بودجه سنواتی تعیین می‌کند و سازمان امور مالیاتی نیز براساس اطلاعاتی که از مراجع مربوطه دریافت می‌کند، نسبت به مطالبه و وصول مالیات اقدام خواهد کرد.

وی افزود: مودیانی که مشمول مالیات بر خودروها و خانه‌های لوکس یا گران‌قیمت شده‌اند، این امکان را دارند که نسبت به مالیات تعیین‌شده اعتراض کنند و در صورتی که مالیات قطعی شود، فرآیند وصول آن انجام خواهد شد.

سبحانیان با تأکید بر اینکه فعالیت اقتصادی  بلاگرها در کشور مشمول قوانین مالیاتی است، گفت: هر فردی که در کشور فعالیت اقتصادی داشته باشد، مطابق قانون مشمول مالیات خواهد بود و سازمان امور مالیاتی نیز مالیات مربوط به فعالیت وی را اخذ خواهد کرد.

رئیس سازمان امور مالیاتی کشور همچنین درباره مالیات هنرمندان اظهار کرد: هنرمندانی که درآمد آنها از سقف‌های تعیین‌شده در حوزه فعالیت‌های هنری بالاتر باشد، مشمول مالیات خواهند شد و مالیات آنها مطابق قوانین و مقررات دریافت می‌شود.

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برچسب ها: مالیات ، دریافت مالیات
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نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
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Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
مالیات رو که فقط باید کارمندان بنده خدا بپردازند و بازیگران، سلبریتی ها، فوتبالیستها و بلاگرها با درآمد چند صد میلیاردی یا معاف از مالیات هستن یا مالیاتشون بسیار ناچیزه.
اگر مالیات درست گرفته میشد امثال علی دایی و مهران مدیری نمیتونستن این همه سرمایه جمع کنن!
عدالت باید برقرار بشه
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