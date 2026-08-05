باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - اردلان آشتیانی مربی تیم نونهالان و بازیکن سابق پرسپولیس در گفتوگو با خبرنگار ورزشی باشگاه خبرنگاران جوان درباره وضعیت نقل و انتقالاتی سرخپوشان اظهار کرد: به نظرم بازیکنان خوبی جذب شدند. مهدی تارتار لیگ را میشناسد به خاطر همین بازیکنانی گرفت که در لیگ به کارش میآیند. همچنین خیلی از بازیکنان گل گهر که به پرسپولیس آمدند با تارتار کار کردند و تاکتیک این مربی را میشناسند.
آشتیانی درباره اینکه پرسپولیس به شعبه دوم گل گهر تبدیل شده است، گفت: چند بازیکن گل گهر که به پرسپولیس آمدند، خوب هستند. مثلا تیکدری و پوریا شهرآبادی بازیکنان با استعداد و خوبی هستند.
او درباره اینکه جدایی امید عالیشاه، پور علی گنجی و سروش رفیعی از پرسپولیس را چطور میبیند، گفت: عالیشاه فصل گذشته هم میخواست این اتفاق برایش بیفتد و جدا شود، اما یک سال دیگر هم ماند. عالیشاه، رفیعی و پور علی گنجی دینشان را ادا کردند و تا ابد نمیتوانند در یک تیم بمانند.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان باید در چه پستهایی بازیکن بگیرند، گفت: به نظرم باید مهاجم و دفاع راست بگیرند و دانیال ایری یکی از بازیکنان خوب لیگ بود که به تیم ملی هم دعوت شد. اگر پرسپولیسیها بتوانند ایری را جذب کنند خیلی خوب است.
آشتیانی درباره اینکه سیاست جوانگرایی در پرسپولیس رخ میدهد، گفت: به نظرم جوانگرایی خوب است. البته اتفاقی بود که باید ۲ سال پیش رخ میداند. میانگین سنی بازیکنان نسبت به گذشته پایین آمده و این خیلی خوب است. به هر حال یک تیم نیاز به باتجربه هم دارد و نمیتواند همه بازیکنان را جوان بگذارد.
مربی تیم پایه پرسپولیس درباره اینکه سرخپوشان از پایههای تیم خود بازیکن گرفته است، گفت: بله پویا اسمی از تیم جوانان به بزرگسالان آمده و بازیکن خوبی است و قرار شد در دفاع وسط بازی کند. بازیکن تاکتیک پذیر و خوبی است.
او درباره اینکه تارتار جسارت لازم برای استفاده از جوانان را دارد، بیان کرد: پست اسمی حساس است و تارتار نمیتواند از این بازیکن خیلی زود استفاده کند. به نظرم اگر از اسمی به صورت تدریجی استفاده کنندسال بعد به کار سرخپوشان میآید.
آشتیانی درباره اینکه قرعه تیم پرسپولیس در لیگ برتر فوتبال را چطور ارزیابی میکند، اظهار کرد: به هر حال یادم نمیآید که پرسپولیس در هفتههای ابتدایی با چه تیمهایی بازی میکند. به نظرم برگزاری دربی در هفته پنجم خوب است، چون سالهای گذشته طوری برنامه ریزی میشد که در هفتههای هفتم و نهم شاهد برگزاری دربی بودیم. من معتقدم که امسال باشگاه پرسپولیس بهتر از تیمهای دیگر تیم خود را بسته است.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه فوتبال ایران پتانسیل برگزاری لیگ ۱۸ تیمی را دارد، گفت: نه، زمانی که VAR نبود، تجربه ۱۸ تیمی را داشتیم، اما به مشکل خوردیم. وقتی لیگ ۱۶ تیمی برگزار میشد ۲ بازی بدون VAR بود و فکر میکنم اگر لیگ ۱۸ تیمی برگزار شود، ۳ بازی بدون کمک داور ویدیویی باشد.
او درباره اینکه سرخپوشان پایتخت ورزشگاه اختصاصی ندارند و امسال هم خانه به دوش هستند و نبود استادیوم و زیر ساخت را چطور ارزیابی میکند، بیان کرد: ما داریم چند سال درباره این موضوع صحبت میکنیم و مسئولان فوتبال به فکر ساخت ورزشگاه نبودند و الان هم شرایط جنگی است و نمیتوانند کاری کنند. با وجود اینکه مسئولان ورزشگاه شهدای قدس تلاش خود را کردند، اما چمن این ورزشگاه شرایط مناسبی ندارد. از آن طرف، چمن ورزشگاه پاس قوامین عالی است، این ورزشگاه شرایط میزبانی ندارد و تماشاگر نمیتواند به آنجا برود و ورزشگاههای ما این مشکلات را دارند. بازی بدون تماشاگر هم هیجانی ندارد و این موضوع به ضرر پرسپولیس است.
آشتیانی درباره اینکه جابه جایی مبالغ بالا در نقل و انتقالات را چطور ارزیابی میکند و اینکه بازیکنان آن قدر کیفیت دارند که این رقمهای نجومی را بگیرند، گفت: نه، وقتی شما نمیتوانید بازیکن خارجی بیاورید، قرارداد بازیکن داخلی سر به فلک میگذارد. مثلا بازیکنی که در ترانسفر مارکت ۶۰۰ الی ۸۰۰ هزار دلار نمیارزید، الان دارند به او ۵ میلیون دلار پول میدهند. هر سال رقمهای قراردادها بالا میرود. اگر مسئولان فوتبال طوری برنامه ریزی میکردند که تیمها میتوانستند بازیکنان خارجی باکیفیت بیشتری وارد کنند، در آن صورت مبالغ قراردادها این قدر بالا نمیرفت. البته انتقال بازیکن خارجی به لیگ ایران برای ایجنتها سود دارد و آنها نمیگذارند که فوتبال ایران به سروسامان برسد.
بازیکن سابق پرسپولیس درباره اینکه آینده فوتبال ایران را چطور میبیند، گفت: به نظرم تیمهایی که خصوصی هستند وضعیتشان با تیمهای دولتی فرق میکند. اگر تیم خصوصی بازیکن خارجی بد بیاورد، ضررش را خودش میکند و اگر بازیکن خوب بگیرد، منفعتش هم خودش میبرد. به طور مثال باشگاه تراکتور بازیکنان خارجی با قیمتهای پایین و با کیفیت آورد، چون این باشگاه خصوصی است و از جیب خودش هزینه میکند، بازیکنان را با وسواس برمی گزیند و ایجنتها در این باشگاه نمیتوانند زیاد ورود کنند و به سود برسند. اگر تیمهای دولتی، بازیکن بی کیفیت آوردند باید نهادی بالای سرشان باشد که به این تیمها بگوید که چرا بازیکن ناکارآمد آوردید.
او افزود: به نظرم هر تیم فوتبال باید یک کمیته فنی درست و حسابی داشته باشد که براساس منفعت باشگاه، بازیکن جذب شود یعنی اگر یک ایجنت بخواهد بازیکنی را بیاورد باید از فیلتر ۷، ۸ نفر رد شود. همچنین یک مربی و ۶ عضو کمیته فنی باید تاییدیه بدهند تا یک بازیکن به یک تیم انتقال پیدا کند و دیگر ایجنتها نمیتوانند ورود کنند.
آشتیانی بیان کرد: اکثر تیمهای فوتبال دنیا یک مدیر ورزشی دارند. مثلا پائولو مالدینی مدیر ورزشی هست که براساس منافع باشگاه یک بازیکن را تایید میکند و بعد سرمربی تیم نظر خود را درباره آن بازیکن میگوید و در نهایت قرارداد با آن بازیکن بسته میشود. اگر ایجنت بازیکن خارجی خوب بیاورد، کمیته فنی و سرمربی هم تاییدش میکنند و آن بازیکن میتواند در ایران موفق باشد. مثلا اگر باشگاه پرسپولیس کمیته فنی داشت، الان دنیل گرا به پرسپولیس نیامده بود. الان شرایط مساعد نیست و بازیکن خارجی خوب محال است، که به ایران بیاید. مگر اینکه یک بازیکن خارجی درب و داغان به ایران بیاید.