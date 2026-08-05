باشگاه خبرنگاران جوان- بحران در بالاترین سطح فوتبال جهان همچنان ادامه دارد؛ جایی که جانی اینفانتینو، رئیس فیفا، پس از عقبنشینی از پروژه جنجالی واگذاری بخشی از حقوق تجاری رقابتهای این نهاد، حالا با موج تازهای از مخالفتها و فشارهای مدیریتی و سیاسی روبهرو شده است. طرح ایجاد شرکت FIFA Forward Enterprise (FFE) که قرار بود بخشی از داراییهای تجاری فیفا، از جمله درآمدهای مرتبط با جام جهانی، را به سرمایهگذاران خصوصی واگذار کند، در همان روزهای نخست با واکنش منفی بسیاری از قدرتهای فوتبال جهان مواجه شد.
یوفا به رهبری الکساندر چفرین در خط مقدم مخالفتها قرار گرفت، سپس کنفدراسیون فوتبال آسیا (AFC) و کونکاکاف نیز به جمع منتقدان پیوستند تا پروژهای که قرار بود میلیاردها دلار سرمایه وارد فوتبال کند، به یکی از بزرگترین چالشهای دوران ریاست اینفانتینو تبدیل شود. رئیس فیفا در نهایت اعلام کرد این پروژه متوقف شده است، اما این عقبنشینی پایان ماجرا نبود. مخالفان حالا موضوع را فراتر از یک طرح اقتصادی میدانند و بحث درباره شیوه مدیریت، تصمیمگیریهای پشت پرده و آینده ریاست اینفانتینو را مطرح کردهاند.
روزنامه «گاردین» گزارش داده است که شماری از اعضای شورای فیفا به دنبال برگزاری نشست فوقالعاده برای بررسی شرایط ریاست اینفانتینو هستند. طبق اساسنامه فیفا، در صورت حمایت ۱۹ نفر از ۳۷ عضو شورای این نهاد، امکان برگزاری مجمع فوقالعاده وجود خواهد داشت. اعتراضها البته تنها به پروژه FFE محدود نیست. برخی اعضای معترض شورای فیفا خواستار بررسی مستقل درباره تصمیم بحثبرانگیز لغو محرومیت فولارین بالوگان در جام جهانی ۲۰۲۶ شدهاند؛ تصمیمی که گفته میشود پس از تماسهای دونالد ترامپ با مدیران فیفا اتخاذ شده و اعتراض رسمی فدراسیون فوتبال نروژ را نیز به همراه داشته است.
در اروپا، جبهه مخالفان اینفانتینو قدرتمندتر شده است. اتحادیه فوتبال انگلیس (FA) نیز طبق گزارش «تایمز» تصمیم گرفته حمایت خود از نامزدی دوباره رئیس فیفا را پس بگیرد؛ اقدامی که پس از تصمیم فدراسیون فوتبال ولز برای قطع حمایت از اینفانتینو صورت گرفت. فدراسیون فوتبال ولز در بیانیهای اعلام کرد مشکلات اخیر در حوزه مدیریت، شفافیت، ارتباط با ذینفعان و تصمیمگیریهای کلان باعث شده اعتماد این نهاد به ادامه حضور اینفانتینو در رأس فوتبال جهان کاهش پیدا کند.
ورود سیاستمداران اروپایی نیز معادلات را پیچیدهتر کرده است. پس از موضعگیری اندی برنهام، نخستوزیر بریتانیا، حالا گزارشها از ورود امانوئل مکرون، رئیسجمهور فرانسه، به این پرونده حکایت دارد. روزنامه «اکیپ» فرانسه گزارش داده مکرون برای حفظ وحدت فوتبال جهان و جلوگیری از شکاف میان کنفدراسیونها، با اینفانتینو، چفرین و برخی مدیران ارشد فوتبال گفتوگو کرده است. همچنین گفته شده رئیسجمهور فرانسه پیش از نشست یوفا با رئیس این اتحادیه در ارتباط بوده و از موضع مخالفان پروژه حمایت کرده است.
از سوی دیگر، برخی رسانههای آمریکایی نیز از تلاش اینفانتینو برای جلب حمایت دولت آمریکا خبر دادهاند. روزنامه «نیویورکپست» مدعی شده رئیس فیفا پس از شکست پروژه FFE به دنبال دریافت حمایت سیاسی بوده و حتی تلاش کرده با دونالد ترامپ ارتباط مستقیم برقرار کند؛ موضوعی که نزدیکان فیفا آن را تکذیب کردهاند.
با این حال، فارغ از صحت یا عدم صحت این گزارشها، واقعیت این است که اینفانتینو امروز بیش از هر زمان دیگری با فشار روبهروست. مخالفان او تنها مدیران فوتبالی نیستند؛ بلکه مجموعهای از فدراسیونها، کنفدراسیونها و چهرههای سیاسی قدرتمند در برابر مسیر مدیریتی او قرار گرفتهاند.
جنگ قدرت در فیفا حالا وارد مرحلهای تازه شده است؛ نبردی که نتیجه آن میتواند آینده مهمترین نهاد فوتبال جهان را تغییر دهد. چه اینفانتینو در رأس فیفا بماند و چه جای خود را به فرد دیگری بدهد، این بحران بدون شک نقطهای تعیینکننده در تاریخ مدیریت فوتبال جهان خواهد بود.