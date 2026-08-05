مرضیه بذرافشان با تاکید بر اینکه طبق قانون داروخانه‌ها تنها محل مجاز توزیع و عرضه دارو هستند، گفت: عرضه دارو و مکمل‌های دارویی در مراکز غیرمجاز یکی از چالش‌های مهمی است که امروزه سلامت مردم را با تهدید جدی مواجه ساخته است.

باشگاه خبرنگاران جوان- دکتر مرضیه بذرافشان معاون حقوقی انجمن داروسازان کشور با اشاره به این که مکمل‌های دارویی نیز دارو محسوب می‌شوند، افزود: برخی عطاری‌ها، باشگاه‌های ورزشی، سایت‌های غیررسمی و فضاهای غیرمجاز مجازی، کلینیک‌های زیبایی و برخی هایپرمارکت‌ها از جمله مراکزغیرمجازی هستند که اقدام به عرضه و فروش دارو و مکمل‌های دارویی می‌کنند.

وی بیان کرد: این در حالی است که طبق قانون مقررات امور پزشکی، دارویی، مواد خوردنی و آشامیدنی مصوب ۱۳۳۴ و قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی و درمانی، محل عرضه دارو و مکمل‌های دارویی، فقط داروخانه است.

دبیر انجمن داروسازان خراسان رضوی ادامه داد: این مراکز علاوه بر عرضه و فروش دارو و مکمل‌های دارویی، اقدام به عرضه و فروش داروهای غیرمجاز نیز می‌کنند که با این کار هر دو مورد یعنی عرضه دارو در مراکز غیر از داروخانه و نیز عرضه داروی غیرمجاز مغایر با قانون است و از سوی دیگر سلامت جامعه را تهدید می کند.

وی با تاکید بر این که فروش دارو در مراکز غیرمجاز باعث خروج دارو از شبکه رسمی توزیع می‌شود، افزود: این موضوع هم باعث خروج دارو از شبکه رسمی توزیع می‌شود و هم مصداق قاچاق دارو و عرضه غیرمجاز دارو است، چرا که هم محل عرضه دارو، غیرمجاز است و هم مسوول فنی داروخانه در این مراکز حضور ندارد.

بذرافشان گفت: متاسفانه به آن اندازه که داروخانه‌های مجاز تحت بازرسی و نظارت مستمر وزارت بهداشت، نهادها و دستگاه‌های نظارتی قرار می‌گیرند، مراکز غیرمجاز عرضه دارو نظارت نمی‌شوند.

معاون حقوقی و عضو هیات مدیره انجمن داروسازان کشور با بیان این که عطاری‌ها یکی از عمده مراکزی هستند که فروش داروهای غیرمجاز در آنها صورت می‌گیرد، بیان کرد: این موضوع به شکل نگران کننده‌ای در حال گسترش است.

به گفته وی، متولیان نظارت بر عطاری‌ها اداره صنعت، معدن و تجارت، معاونت درمان و معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی و نظام پزشکی هستند که این دستگاه‌های نظارتی بایستی با توجه بیشتری در این حوزه عمل کنند.

منبع: ایرنا

برچسب ها: مکمل های دارویی ، عطاری ها
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