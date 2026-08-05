باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

روایت معلمان بازمانده مدرسه میناب از حمله تروریستی آمریکا + فیلم

معلمان بازمانده از حمله تروریستی آمریکا به مدرسه میناب، روایتگر جنایت آمریکایی‌ها در جریان روز‌های ابتدایی جنگ تحمیلی سوم شدند.

باشگاه خبرنگاران جوان - کامران نجف زاده در برنامه «جزئیات» از شبکه نسیم به سراغ سه معلم بازمانده از حمله ترویستی مدرسه میناب رفت که در مسیر کربلا از مظلومیت کودکان معصوم میناب گفتند.

مطالب مرتبط
روایت معلمان بازمانده مدرسه میناب از حمله تروریستی آمریکا + فیلم
young journalists club

آخرین حرف‌های دختر شهید مدرسه میناب برای پدرش + فیلم

روایت معلمان بازمانده مدرسه میناب از حمله تروریستی آمریکا + فیلم
young journalists club

تصاویر یادواره کودکان شهید میناب در نجف اشرف

روایت معلمان بازمانده مدرسه میناب از حمله تروریستی آمریکا + فیلم
young journalists club

وقتی پاسخ‌های سخنگوی سنتکام، گواه شکست آمریکا بود + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم
۸۲۲

آتش‌سوزی در نجران همزمان با ادعای حمله موشکی یمن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم
۶۷۶

اعتراضات گسترده در بوئنوس‌آیرس علیه لایحه جنجالی دولت آرژانتین + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم
۶۴۸

مردم ایران‌دوست، پای پرچم وطن + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم
۵۱۶

«جهان مرد»؛ روایت شعر مقاومت برای رهبر شهید + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
۴۷۱

تنگه هرمز؛ نماد یک تحقیر تاریخی برای آمریکا + فیلم

۱۶ . مرداد . ۱۴۰۵
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha