روایت معلمان بازمانده مدرسه میناب از حمله تروریستی آمریکا + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u06a9\u0627\u0645\u0631\u0627\u0646 \u0646\u062c\u0641 \u0632\u0627\u062f\u0647 \u062f\u0631 \u0628\u0631\u0646\u0627\u0645\u0647 \u00ab\u062c\u0632\u0626\u06cc\u0627\u062a\u00bb \u0627\u0632 \u0634\u0628\u06a9\u0647 \u0646\u0633\u06cc\u0645 \u0628\u0647 \u0633\u0631\u0627\u063a \u0633\u0647 \u0645\u0639\u0644\u0645 \u0628\u0627\u0632\u0645\u0627\u0646\u062f\u0647 \u0627\u0632 \u062d\u0645\u0644\u0647 \u062a\u0631\u0648\u06cc\u0633\u062a\u06cc \u0645\u062f\u0631\u0633\u0647 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u0631\u0641\u062a \u06a9\u0647 \u062f\u0631 \u0645\u0633\u06cc\u0631 \u06a9\u0631\u0628\u0644\u0627 \u0627\u0632 \u0645\u0638\u0644\u0648\u0645\u06cc\u062a \u06a9\u0648\u062f\u06a9\u0627\u0646 \u0645\u0639\u0635\u0648\u0645 \u0645\u06cc\u0646\u0627\u0628 \u06af\u0641\u062a\u0646\u062f.\n