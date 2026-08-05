باشگاه خبرنگاران جوان - فدراسیون کشتی در حکمی سعید یوسفی سورهبرق را بعنوان سرپرست دبیری منصوب کرد. طی حکمی از سوی علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی، سعید یوسفی بهعنوان سرپرست دبیری فدراسیون کشتی منصوب شد.
با توجه به انتصاب ابراهیم مهربان رودبنه بهعنوان سرپرست ادارهکل ورزش و جوانان استان گیلان، علیرضا دبیر رئیس فدراسیون در حکمی، سعید یوسفی سورهبرق را به سمت سرپرست دبیری منصوب کرد. یوسفی پیش از این به مدت 7 سال، مسئولیت ریاست روابط بینالملل فدراسیون کشتی را بر عهده داشت. همچنین، فدراسیون کشتی ضمن قدردانی و تشکر از زحمات و تلاشهای چندساله ابراهیم مهربان در دوران تصدی مسئولیت دبیر فدراسیون، برای وی در سمت جدید، آرزوی موفقیت و سربلندی کرد.