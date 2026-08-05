باشگاه خبرنگاران جوان؛ رضوان پاک منش - همزمان با اجرای پروژههای جدید در حوزه پرورش و تکثیر آبزیان در شهرستان دلفان، مسئول اداره شیلات این شهرستان با اشاره به ظرفیتهای رو به رشد تولید، خواستار تأمین اعتبار برای احداث ساختمان مستقل اداره شیلات شد؛ مطالبهای که با قول مساعد فرماندار برای پیگیری تخصیص اعتبار همراه شد.
در نشست سیدرضا سلامتی، فرماندار شهرستان دلفان، با سهرابی، مسئول اداره شیلات شهرستان، آخرین وضعیت تولید آبزیان، پروژههای توسعهای و نیازهای زیرساختی این بخش مورد بررسی قرار گرفت.
سهرابی با ارائه گزارشی از وضعیت شیلات دلفان، اظهار کرد: این شهرستان از ظرفیت قابلتوجهی در حوزه تولید آبزیان برخوردار است و هماکنون مزارع پرورش ماهی با مجموع ظرفیت ۲۵۰ تن در دست احداث قرار دارند. همچنین پروژه احداث یک مزرعه بزرگ تکثیر با ظرفیت تولید سالانه پنج میلیون قطعه بچهماهی نیز در مرحله اجراست.
وی با اشاره به فعالیت یک مزرعه تکثیر با ظرفیت یک میلیون قطعه، افزود: توسعه دو مزرعه جدید تکثیر با ظرفیت مجموع هشت میلیون قطعه نیز در دستور کار قرار دارد؛ طرحهایی که میتوانند جایگاه دلفان را بهعنوان یکی از مراکز مهم تولید و تأمین آبزیان در استان و منطقه بیش از پیش تقویت کنند.
مسئول اداره شیلات دلفان در ادامه، توسعه زیرساختهای اداری را همگام با رشد بخش تولید ضروری دانست و خواستار تأمین اعتبار برای احداث ساختمان مستقل اداره شیلات در شهر نورآباد شد.
وی تأکید کرد که استقرار در فضای اداری مناسب، زمینه ارائه خدمات مطلوبتر و تسریع در پاسخگویی به بهرهبرداران و تولیدکنندگان این بخش را فراهم خواهد کرد.
فرماندار دلفان نیز با استقبال از گزارش ارائهشده، توسعه صنعت آبزیپروری را یکی از ظرفیتهای ارزشمند شهرستان برشمرد و بر حمایت از طرحهای توسعهای این حوزه تأکید کرد. وی همچنین قول مساعد داد موضوع تخصیص اعتبار برای احداث ساختمان مستقل اداره شیلات را از طریق مراجع ذیربط پیگیری کند.
روند اجرای طرحهای جدید تکثیر و پرورش آبزیان در کنار تقویت زیرساختهای اداری، میتواند نقش مهمی در افزایش تولید، ایجاد اشتغال و ارتقای سهم دلفان در صنعت شیلات استان لرستان ایفا کند.