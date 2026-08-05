باشگاه خبرنگاران جوان - نوروزیان کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران گفت: آسمان استان امروز چهارشنبه ۱۴ مرداد صاف و آفتابی با افزایش دما همراه است.
او با اشاره به اینکه فردا پنج شنبه با تقویت جریانهای شمالی آسمان استان با افزایش ابر همراه خواهد بود، افزود: در دامنهها و ارتفاعات نیمه غربی استان رگبار و ر عد برق پیش بینی میشود و هوا قدری هم خنکتر میشود.
نوروزیان گفت: شنبه آسمان استان صاف تا نیمه ابری و با افزایش دما همراه خواهد بود و رگبار و رعد برق در دامنهها و ارتفاعات نیمه غربی تداوم دارد.
کارشناس اداره کل هواشناسی مازندران افزود: از یکشنبه جو استان پایدار پیش بینی میشود.
او گفت: دریا امروز با موج کوتاه همراه است برای شنا و فعالیتهایی دریایی مناسب است.
منبع:خبرگزاری صدا و سیمای مازندران