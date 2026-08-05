مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان گفت: تاکنون ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ تن گندم از کشاورزان استان خریداری شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان - مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان با اشاره به آخرین آمار خرید تضمینی گندم در استان اظهار کرد: تا پایان روز سه‌شنبه ۱۳ مرداد، مجموع گندم خریداری‌شده از کشاورزان لرستان به ۲۹۴ هزار و ۶۵۲ تن رسیده است.

سعید دارابی افزود: بیشترین میزان خرید گندم مربوط به شهرستان کوهدشت با ۷۴ هزار و ۷۰۷ تن بوده و پس از آن ازنا با ۴۶ هزار و ۹۵۶ تن، خرم‌آباد با ۳۳ هزار و ۶۶۷ تن، دورود با ۳۰ هزار و ۴۸۵ تن، الیگودرز با ۲۴ هزار و ۷۸۹ تن و بروجرد با ۲۴ هزار و ۱۷۵ تن قرار دارند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان ادامه داد: تاکنون در شهرستان‌های پلدختر ۱۷ هزار و ۹ تن، الشتر ۱۵ هزار و ۴۴۸ تن، نورآباد ۱۵ هزار و ۵۳۹ تن، رومشکان ۹ هزار و ۳۰ تن و چگنی ۲ هزار و ۸۴۷ تن گندم به‌صورت تضمینی از کشاورزان خریداری شده است.

دارابی با تأکید بر ادامه عملیات خرید تضمینی گندم در مراکز فعال استان، گفت: این روند تا پایان فصل برداشت ادامه خواهد داشت و تلاش می‌شود گندم تولیدی کشاورزان در سریع‌ترین زمان ممکن تحویل و ثبت شود.

منبع: غله و بازرگانی لرستان