یک مقام ارشد اسرائیلی فاش کرد که ترامپ و مشاورانش به دنبال دستیابی به توافق با ایران «به هر قیمتی» هستند و تهران نیز از این موضوع آگاه است.

باشگاه خبرنگاران جوات؛ مینا عظیمی - شبکه ۱۲ رژیم تروریستی اسرائیل به نقل از منابعی گزارش داد که تل‌آویو اطلاعات مستقیمی از واشنگتن درباره مذاکرات با ایران دریافت نمی‌کند و بیشتر اطلاعات مربوط به این گفت‌وگوها به‌صورت غیرمستقیم به تل‌آویو می‌رسد.

این منابع افزودند که مقام‌های صهیونیستی معتقدند تصمیم‌های دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با ابهام، عدم شفافیت و نوسانات زیادی همراه است.

این شبکه همچنین به نقل از یک مقام ارشد صهیونیست اعلام کرد: «ترامپ و مشاورانش به دنبال دستیابی به توافق با هر قیمتی هستند و ایران نیز از این موضوع آگاه است.» او افزود: «مسیر کنونی، مسیری دیپلماتیک به نظر می‌رسد، اما باید دید در ادامه چه اتفاقی خواهد افتاد.»

شایان ذکر است که ساعاتی پیش آکسیوس با انتشار گزارشی به نقل از منابع آگاه ادعا کرد که آمریکا در آستانه دستیابی به توافقی در مورد تنگه هرمز است که انتظار می‌رود روز چهارشنبه اعلام شود.

به گفته دو منبع منطقه‌ای و یک مقام آمریکایی، آمریکا، عمان و ایران در آستانه دستیابی به توافقی موقت برای بازگشایی تنگه هرمز هستند.

منبع: النشره