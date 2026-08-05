پرونده دکتر داروسازی که امام جماعت موقت مسجدی در پایتخت را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود، برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - این حادثه ظهر اولین روز‌های مهر سال گذشته در مسجدی واقع در محله باغ فیض تهران رخ داد. مرد میانسال با دو چاقو در دست از میان جمعیت خود را به امام جماعت موقت مسجد رساند و وی را مجروح کرد. مرد ۶۵ ساله به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

ضارب که از سوی نمازگزاران دستگیر شده بود، تحویل پلیس شد. متهم که حال طبیعی نداشت به بیمارستان منتقل شد و بعد از بهبود نسبی به قتل اعتراف کرد و گفت: بعد از اینکه مدرک دکترای داروسازی گرفتم در یکی از درمانگاه‌های غرب تهران مشغول کار شدم و درآمد خوبی داشتم. اما سه سال قبل اخراج شدم و دیگر نتوانستم کاری پیدا کنم. مشکلاتم هر روز بیشتر می‌شد. از نظر روحی به هم ریخته بودم، به همین خاطر ۱۰۰ عدد قرص خوردم تا به زندگی خود پایان دهم. در خیابان در حال پرسه زدن بودم که چشمم به مسجد افتاد، من هم وارد شدم و بدون آنکه هیچ شناختی نسبت به مقتول داشته باشم، او را به قتل رساندم. انگار دچار توهم شده بودم و او را مسئول بدبختی‌هایم می‌دیدم.

متهم در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد. پس از تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت ارسال و شمارش معکوس برای اجرای حکم او آغاز شد.

منبع: روزنامه ایران