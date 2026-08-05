پرونده دکتر داروسازی که امام جماعت موقت مسجدی در پایتخت را به قتل رسانده و به قصاص محکوم شده بود، برای اجرا به دادسرای امور جنایی تهران ارسال شد.

باشگاه خبرنگاران جوان -  این حادثه ظهر اولین روز‌های مهر سال گذشته در مسجدی واقع در محله باغ فیض تهران رخ داد. مرد میانسال با دو چاقو در دست از میان جمعیت خود را به امام جماعت موقت مسجد رساند و وی را مجروح کرد. مرد ۶۵ ساله به بیمارستان منتقل شد، اما بر اثر شدت جراحات وارده جان باخت.

ضارب که از سوی نمازگزاران دستگیر شده بود، تحویل پلیس شد. متهم که حال طبیعی نداشت به بیمارستان منتقل شد و بعد از بهبود نسبی به قتل اعتراف کرد و گفت: بعد از اینکه مدرک دکترای داروسازی گرفتم در یکی از درمانگاه‌های غرب تهران مشغول کار شدم و درآمد خوبی داشتم. اما سه سال قبل اخراج شدم و دیگر نتوانستم کاری پیدا کنم. مشکلاتم هر روز بیشتر می‌شد. از نظر روحی به هم ریخته بودم، به همین خاطر ۱۰۰ عدد قرص خوردم تا به زندگی خود پایان دهم. در خیابان در حال پرسه زدن بودم که چشمم به مسجد افتاد، من هم وارد شدم و بدون آنکه هیچ شناختی نسبت به مقتول داشته باشم، او را به قتل رساندم. انگار دچار توهم شده بودم و او را مسئول بدبختی‌هایم می‌دیدم.

متهم در دادگاه کیفری استان تهران محاکمه و به قصاص محکوم شد. پس از تأیید این حکم در دیوانعالی کشور، پرونده برای اجرا به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای امور جنایی پایتخت ارسال و شمارش معکوس برای اجرای حکم او آغاز شد.

منبع: روزنامه ایران

برچسب ها: اعدام ، قصاص
خبرهای مرتبط
آدم‌ربایی برای سرقت ۱۰ میلیاردی ناکام ماند؛ اموال شاکی به‌طور کامل کشف شد
عامل جنایت در یافت‌آباد تهران در بندرعباس دستگیر شد
بخشش پدرخوانده در شب اربعین
راز مرگ زن ۵۴ ساله در آتش‌سوزی برج مسکونی فاش شد
پسر مقتول در دادگاه:
برادرم بیمار است قصاص نمی‌خواهم
تنبیه مرگبار مرد تاجر به دست همسر و پسرش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۵
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
اولیای دم
۱۴:۵۴ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
حال خوبی نداشت وارد مسجد شد با آلت قتاله ،اونم دوتا چاقو؟
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۲۳ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خب خودش می خواسته بمیره پس به آرزویش سریعا برسانید.
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
مجتبی
۱۲:۳۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
باید هشتگ زده شود که ..آری به اعدام جنایتکاران قاتل
۰
۱۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
اعدامش کنید
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۰۵ ۱۴ مرداد ۱۴۰۵
خدایا اخروعاقبتمون ختم به خیر کن
۰
۱۲
پاسخ دادن
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
آخرین اخبار
منتظرالمهدی: پلیس و رسانه دو بال امنیت و آرامش جامعه‌اند
خدمت بی‌منت کارکنان انتظامی به زائران اربعین افتخاری معنوی و مسئولیتی ملی است
یکطرفه شدن جاده چالوس و آزادراه تهران–شمال از ساعت ۱۴
۳ سانحه مرگبار طی یک هفته در بزرگراه‌های تهران
تردد در تمامی محور‌های شمالی و مسیر‌های منتهی به مرز‌های اربعین روان است
پرداخت مطالبات بازنشستگان در اولویت تأمین اجتماعی؛ پیگیری برای تأمین منابع ادامه دارد
پایان طرح ترافیکی اربعین ۱۴۰۵ پلیس راهور فراجا با ثبت ۶۷ میلیون تردد