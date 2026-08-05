باشگاه پرسپولیس قصد نداردآلن هالیلوویچ هافبک کروات و سابق باشگاه بارسلونا را به خدمت بگیرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم طایفه - در حالی که گفته می شد آلن هالیلوویچ، هافبک کروات و سابق باشگاه بارسلونا  یکی از گزینه های مدنظر تارتار سرمربی پرسپولیس برای فصل جدید محسوب می شود و حتی قرار بود این بازیکن در اردوی سرخپوشان در ترکیه حضور یابد تا مورد ارزیابی قرار بگیرد اما جذب این بازیکن منتفی شد. 

به هر حال هالیلووویچ سابقه مصدومیت های متعددی دارد به خاطر همین مهدی تارتار، سرمربی پرسپولیس  از جذب این بازیکن منصرف شده است.

براین اساس باشگاه پرسپولیس برنامه ای برای جذب ستاره  سابق بارسلونا ندارد و پرونده حضور این بازیکن در پرسپولیس به طور کامل بسته شد.  

در حال حاضر باشگاه پرسپولیس به دنبال جذب بازیکنانی هست که از لحاظ فنی و جسمانی مشکلی نداشته باشند و بتوانند به سرخپوشان کمک کنند.  

برچسب ها: تیم فوتبال پرسپولیس ، نقل و انتقالات
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