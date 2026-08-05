براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور، هوای امروز ۱۰ شهر خوزستان در وضعیت قرمز و نارنجی آلودگی قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ بر اساس آخرین داده‌های مرکز پایش کیفی هوای کشور منتهی به ساعت 09:30 صبح امروز، شاخص کیفیت هوا (AQI) در شهرهای آبادان 171، بهبهان 154 و دشت آزادگان 154 میکرو گرم بر مترمکعب بوده که در وضعیت قرمز و ناسالم قرار دارند. .

همچنین، شاخص آلودگی هوا در شهرهای آغاجری 119، اندیمشک147، اهواز143، شوشتر133، گتوند 124، ملاثانی119 و هویزه127 میکرو گرم بر مترمکعب بوده و در محدوده نارنجی (ناسالم برای گروه‌های حساس) گزارش شده است.

در این شرایط، به افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان توصیه می‌شود از فعالیت‌های سنگین یا طولانی مدت در فضای باز خودداری کنند.

همچنین، شاخص کیفی هوا در شهرهای دیگر خوزستان از جمله اندیکا، دهدز ، رامهرمز، شادگان ، لالی و هفتکل در محدوده "قابل قبول" (زرد) گزارش شده است.

یادآوری: شاخص کیفیت هوا (AQI) از صفر تا ۵۰ نشان‌دهنده هوای "پاک"، ۵۱ تا ۱۰۰ "قابل قبول"، ۱۰۱ تا ۱۵۰ "ناسالم برای گروه‌های حساس" (نارنجی)، ۱۵۱ تا ۲۰۰ "ناسالم برای همه" (قرمز)، ۲۰۱ تا ۳۰۰ "بسیار ناسالم" و ۳۰۱ تا ۵۰۰ "خطرناک" است.

منبع: سامانه پایش کیفی هوای کشور