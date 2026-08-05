باشگاه خبرنگاران جوان -اداره کل راه و شهرسازی استان قم با صدور اطلاعیه جزئیات بهره‌مندی از تسهیلات دهک‌های حمایتی مسکن ملی قم را به شرح زیر اعلام کرد:

پیرو اجرای دستورالعمل حمایت از دهک‌های ۱ تا ۴، تسهیلات ویژه متقاضیان تخصیص پروژه شده در پروژه‌های نهضت ملی مسکن استان (با اولویت سایت شهید رئیسی) به صورت غیر نقدی (تهاتر اراضی) به سازندگان پرداخت می‌شود.

مشمولین تسهیلات تا سقف ۴۰۰ میلیون تومان

۱) خانوار‌های با دهک‌های حمایتی ۱ تا ۴ (با اولویت خانوار‌های دارای سه فرزند زیر ۲۰سال)

۲) کلیه مددجویان بهزیستی و کمیته امداد با هر دهک درآمدی

برای رفاه متقاضیان گرامی این تسهیلات بدون نیاز به سپرده گذاری و طی فرآیند بانکی، صرفا با ارائه چک معتبر بانکی (صیادی) به صورت غیر نقدی (تهاتر اراضی) به سازنده پرداخت می‌شود.

شرایط دریافت تسهیلات

۱) این تسهیلات با هدف تکمیل آورده متقاضی در نظر گرفته شده است؛ لذا صرفا پس از انتخاب واحد توسط متقاضی، امکان استفاده از این تسهیلات میسر می‌گردد.

۲) در این تسهیلات هیچ گونه وجه نقدی به حساب مسدودی متقاضی پرداخت نمی‌شود و صرفا مابه ازای بدهی متقاضیان واجد شرایط هر پروژه، با سازنده‌ی طرف قرارداد، تهاتری غیرنقدی صورت می‌پذیرد.

۳) اولویت پرداخت به پروژه‌های سایت ۵۶۰ هکتاری شهید رئیسی و متقاضیانی که سه شرط، الف) حداقل آورده را تکمیل کرده باشد ب) انتخاب واحد انجام شده باشد ج) مبلغ مابه التفاوت تکمیلی به ایشان ابلاغ شده باشد، را دارا باشند.

تبصره: به مرور دستورالعمل بهره مندی متقاضیان در سایت‌های دیگر استان، منوط به تامین منابع جهت تهاتر و مساعدت و همراهی سازندگان اطلاع رسانی می‌شود.

۴) تسهیلات حمایتی به افرادی که کمتر از مبلغ ورود به انتخاب واحد تکمیل کرده باشند تعلق نمی‌گیرد.

۵) سقف مبلغ این تسهیلات تا ۴۰۰ میلیون تومان است، چنانچه آورده تکمیلی بعد از انتخاب واحد، کمتر از ۴۰۰ میلیون تومان باشد به همان اندازه‌ی مبلغ ابلاغی به متقاضی، مطالبات سازنده پرداخت می‌شود.

۶) چنانچه مبلغ اعلامی آورده بعد از انتخاب واحد بیش از ۴۰۰ میلیون تومان باشد، متقاضی واجد شرایط باید با کسر تسهیلات ۴۰۰ میلیونی نسبت به تکمیل مابقی آورده خود حداکثر طی دوماه اقدام نماید.

اقدامات متقاضی برای بهره‌مندی از تسهیلات

۱. نسبت به انجام تعهد محضری مطابق فرم ذیل در یکی از دفاتر اسناد رسمی سطح شهر اقدام و فرم مربوطه را به کارگزار این اداره کل به نشانی ۵۵متری عماریاسر، ک ۳۹، پلاک ۵ تحویل نماید.

کارگزار دریافت چک‌های اقساط اداره کل راه و شهرسازی استان قم

https://eitaa.com/kargozar_chek_qom

۲. بعد از تحویل فرم تعهد محضری، منتظر باشند تا پیامک دعوتنامه برای طی روند به متقاضی ارسال شود.

توجه: در متن پیامک ارسالی علاوه بر تاریخ و زمان مراجعه، مدارک مورد نیاز نیز اعلام می‌گردد.

بازپرداخت تسهیلات

۱) این تسهیلات قرض الحسنه بوده و بازپرداخت آن با سود صفر درصد است و صرفا هزینه‌های مربوط به خدمات کارگزاری از متقاضی اخذ می‌گردد.

۲) بازه زمانی باز پرداخت اقساط، به تناسب میزان بدهی متقاضی و دهک درآمدی ایشان متفاوت خواهد بود.

۳) نحوه باز پرداخت نیز به صورت ارائه چک سالانه می‌باشد (بعنوان مثال در صورت باز پرداخت ۴ساله از متقاضی ۴فقره چک در طی ۴سال متوالی اخذ می‌گردد.