باشگاه خبرنگاران جوان - سرهنگ مرتضی حقی گفت: بعد از پیامک نیز بالاترین آمار ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیام‌رسان های خارجی در رتبه نخست تلگرام و سپس اینستاگرام است.

وی بدون نام بردن از پیام رسان خاصی ادامه داد: در حوزه پیام رسان‌های داخلی پیشتاز ارسال لینک های آلوده مربوط به پیام رسان های اجتماعی تصویر محور است.

رییس پلیس فتای خراسان رضوی عنوان کرد: ۶۸ درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی و اقتصادی انجام می‌شود و مهم ترین شگرد کلاهبرداران ارسال لینک آلوده برای هک تلفن همراه و نفوذ به سامانه پرداخت مالی و بانکی قربانیان است.

براساس اعلام پلیس فتای خراسان رضوی، ۹۱ درصد از پرونده های جرائم سایبری تشکیل شده در این پلیس تخصصی از ابتدای امسال به نتیجه رسیده است.