رییس پلیس فتا خراسان رضوی گفت: ۲۵درصد لینک‌های مخرب و آلوده برای هک تلفن‌های همراه و کلاهبرداری‌های سایبری در استان از طریق پیامک به تلفن قربانیان ارسال می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان  - سرهنگ مرتضی حقی گفت: بعد از پیامک نیز بالاترین آمار ارسال لینک‌های آلوده از طریق پیام‌رسان های خارجی در رتبه نخست تلگرام و سپس اینستاگرام است.

وی بدون نام بردن از پیام رسان خاصی ادامه داد: در حوزه پیام رسان‌های داخلی پیشتاز ارسال لینک های آلوده مربوط به پیام رسان های اجتماعی تصویر محور است.

رییس پلیس فتای خراسان رضوی عنوان کرد: ۶۸ درصد جرائم سایبری با انگیزه مالی و اقتصادی انجام می‌شود و مهم ترین شگرد کلاهبرداران ارسال لینک آلوده برای هک تلفن همراه و نفوذ به سامانه پرداخت مالی و بانکی قربانیان است.

براساس اعلام پلیس فتای خراسان رضوی، ۹۱ درصد از پرونده های جرائم سایبری تشکیل شده در این پلیس تخصصی از ابتدای امسال به نتیجه رسیده است.

برچسب ها: کلاهبرداری ، پلیس فتا
خبرهای مرتبط
تدابیر امنیتی پلیس در تشییع قائد شهید از مرزها تا معابر شهری مشهد
مدیر کانال تلگرامی مروج روابط غیراخلاقی در خراسان رضوی دستگیر شد
فرمانده انتظامی خراسان رضوی:
آمار سرقت در خراسان رضوی کاهش یافته است
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
captcha
۲۵۰۰ زائر افغانستانی ویژه عزاداری‌های صفر وارد مرز دوغارون شدند
گربه بازیگوش برق شهرستان فریمان را قطع کرد
آخرین اخبار
گربه بازیگوش برق شهرستان فریمان را قطع کرد
۲۵۰۰ زائر افغانستانی ویژه عزاداری‌های صفر وارد مرز دوغارون شدند