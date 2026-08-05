باشگاه خبرنگاران جوان - در جریان بازدید میدانی مدیرعامل شرکت برق منطقه‌ای فارس و بوشهر از شبکه‌های انتقال و فوق‌توزیع منطقه داراب، جزئیات پیشرفت سه پروژه کلان این منطقه تشریح شد. معاون طرح و توسعه این شرکت، ضمن ارائه گزارش این بازدید، از ورود دو پروژه حیاتی به مدار بهره‌برداری تا پایان مردادماه ۱۴۰۵ و همزمان با هفته دولت خبر داد.

فرشاد فرامرزی معاون طرح و توسعه این شرکت با تاکید بر اهمیت این طرح‌ها در تثبیت و پایداری شبکه برق جنوب استان، اظهار داشت: پیشبرد چنین پروژه‌های عظیمی در شرایط دشوار جنگی و گرمای بی‌سابقه تابستان، تنها با تکیه بر تخصص، غیرت و کار جهادی پرسنل خدوم صنعت برق میسر شده است؛ دستاوردی که نشان از عزم راسخ همکاران ما برای خدمت‌رسانی بی‌وقفه به مردم شریف منطقه دارد.

فرامرزی، در تشریح جزئیات طرح‌های توسعه‌ای، خبر از تحقق وعده‌های زیرساختی در منطقه زرین‌دشت داد و افزود: پروژه ضربتی احداث پست موقت ۶۶/۲۰ کیلوولت زرین‌دشت با ظرفیت ۴۰ مگاولت آمپر و اعتباری بالغ بر ۴۵۰ میلیارد تومان، هم‌اکنون در مرحله تست نهایی قرار دارد. این ایستگاه با تلاش شبانه‌روزی تیم‌های فنی تا پایان مردادماه برق‌دار شده و پایداری شبکه در این شهرستان را به‌طور چشمگیری ارتقا خواهد داد.

او در ادامه با اشاره به اهمیت شریان ارتباطی این ایستگاه، پیرامون پروژه احداث خط ۶۶ کیلوولت داراب – زرین‌دشت تصریح کرد: این خط انتقال ۲۵ کیلومتری با سرمایه‌گذاری ۳۲۴ میلیارد تومان در دست اجراست. عملیات نصب دکل‌ها و سیم‌کشی با بالاترین سرعت ممکن در حال انجام است و این طرح نیز همگام با پست زرین‌دشت، تا پایان مردادماه آماده بهره‌برداری خواهد بود. اجرای این پروژه با تکیه بر توانمندی‌های داخلی، گامی مؤثر در راستای تثبیت شبکه فوق‌توزیع منطقه است.

وضعیت پروژه کلان احداث پست ۴۰۰ کیلوولت داراب به عنوان یکی از حیاتی‌ترین زیرساخت‌های انتقال برق بررسی شد.

معاون طرح و توسعه با اشاره به ظرفیت ۲۰۰*۲ مگاولت آمپر این پست و سرمایه‌گذاری ۱۰ هزار میلیارد تومانی برای آن، تأکید کرد: این پروژه عظیم با هدف تحول در زیرساخت‌های انرژی منطقه کلید خورده و بر اساس جدول زمان‌بندی، فاز نخست آن شامل عملیات دیوارکشی و زیرساخت‌های اولیه تا دهه فجر امسال تکمیل و به بهره‌برداری می‌رسد.

در پایان، از حمایت‌های مدیریتی، هم‌افزایی معاونت‌های مالی، پشتیبانی و بهره‌برداری، و همچنین تلاش‌های شبانه‌روزی تمامی مهندسان، تکنسین‌ها و عوامل اجرایی پروژه‌های مذکور که در خط مقدم توسعه زیرساخت‌های حیاتی شبکه برق کشور ایستادگی می‌کنند، قدردانی شد.

منبع: برق منطقه‌ای فارس