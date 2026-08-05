باشگاه خبرنگاران جوان؛ کیمیا قلیپور - بهنام بخشی سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران در گفتوگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبرنگاران جوان گفت: با توجه به اینکه وارد فصل پیک گرما شدهایم و این روزها تداوم گرما را شاهد هستیم، به طور طبیعی افزایش مصرف آب هم ایجاد میشود.
او افزود: خواهش ما از همه مردم این است که همچنان موضوع مصرف منصفانه و هوشمندانه را مدنظر قرار دهند و در ساعات گرما از مصارف غیرضرور پرهیز کنند.
بخشی ادامه داد: شهروندان حتما به کولرهای آبی خود سرکشی داشته باشند تا دچار تلف آب نشود و اگر از سایبان استفاده نکردهاند، حتما نسبت به نصب سایبان روی کولرهای خود برای جلوگیری از تبخیر آب و افزایش راندمان کولر اقدام کنند.
سخنگوی آب و فاضلاب استان تهران بیان کرد: مضاف بر اینکه در ساعاتی که بعضا ابتدای صبح یا انتهای شب هوا خنک است، اگر کولرهای آبی خاموش شود، هر ساعت خاموش بودن کولر آبی حدود ۲۵ لیتر صرفهجویی در مصرف آب به همراه دارد.
او گفت: تقریبا ۳ میلیون کولر آبی در تهران وجود دارد و اگر کمی هوشمندانه و منصفانه نسبت به استفاده از کولرهای آبی اقدام کنیم، هم تاثیر زیادی بر مدیریت مصرف خواهد داشت و هم بر اقتصاد خانوادهها در بخش برق و در بخش آب موثر خواهد بود.
بخشی تصریح کرد: انشاءالله از الان نیمنگاهی به پاییز و زمستان داشته باشیم تا با مدیریت مصرف، شرایطی پایدار و بدون تنش را پشت سر بگذاریم.