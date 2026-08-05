باشگاه خبرنگاران جوان؛سید سجاد حسنی بالاجاده - کمیل عسکری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان گلوگاه گفت:برنامه پایش دقیق عملکرد واحدهای شالیکوبی در دستور کار ویژه این شهرستان قرار گرفته است.
او افزود: در این چارچوب، بازرسی از چهار واحد شالیکوبی با حضور مسئول بازرسی جهاد کشاورزی، حراست، نمایندگان پلیس امنیت اقتصادی و اداره تعزیرات حکومتی انجام شد تا میزان انطباق عملکرد این واحدها با نرخهای مصوب و صحت ثبت اطلاعات در سامانه جامع انبارها به دقت مورد ارزیابی قرار گیرد.
عسکری با تأکید بر نقش شفافیت در زنجیره تولید برنج، گفت: هدف اصلی از این نظارتهای گسترده، ایجاد بستری امن برای کشاورزان و جلوگیری از قیمتگذاریهای سلیقهای و تضییع حقوق بهرهبرداران است. انضباط مالی در بازار محصولات استراتژیک، رکن اساسی تحقق امنیت غذایی و تقویت اقتصاد مقاومتی محسوب میشود.
او همچنین افزود: این پایشها تا پایان فصل برداشت به صورت مستمر ادامه خواهد یافت تا ثبات در شبکه عرضه برنج تضمین گردد.
مدیر جهاد کشاورزی گلوگاه در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف از جمله احتکار یا عدم رعایت نرخهای مصوب، از طریق شمارههای ۱۳۵، ۱۲۴ و یا واحد بازرسی و تنظیم بازار، مراتب را اطلاع دهند.