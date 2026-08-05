باشگاه خبرنگاران جوان - حسین رضایی با تشریح آخرین اقدامات انجام‌شده برای میزبانی از زائران پیاده دهه پایانی ماه صفر، اظهار کرد: همه ساله با نزدیک شدن به ایام رحلت پیامبر اکرم(ص)، شهادت امام حسن مجتبی(ع) و شهادت امام رضا(ع)، مشهد میزبان موج گسترده‌ای از زائران پیاده از سراسر کشور و حتی خارج از مرزهای ایران است و امسال نیز برنامه‌ریزی‌های لازم برای ارائه خدمات مناسب به این زائران انجام شده است.

وی با اشاره به وضعیت اسکان زائران پیاده، اضافه کرد: تا دوشنبه شب ۱۲ مردادماه، ظرفیت اسکان حدود ۱۰۰ هزار نفر در سامانه ثبت شده است، اما با توجه به اعلام آمادگی مردم و افزایش ظرفیت‌های مردمی، امکان اسکان بیش از ۱۳۰ هزار زائر نیز وجود دارد. در واقع ظرفیت پیش‌بینی‌شده قابلیت افزایش حدود ۳۰ هزار نفری را دارد، تا در صورت نیاز بتوان پاسخگوی حضور زائرانی باشد که از قبل محل اسکان خود را پیش‌بینی نکرده‌اند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی با بیان اینکه بخش زیادی از زائران پیاده از قبل محل اقامت خود را مشخص می‌کنند، ادامه داد: بسیاری از کاروان‌ها دارای هیئت، حسینیه یا محل استقرار مشخص هستند و از ماه‌ها قبل برای اسکان اعضای خود برنامه‌ریزی می‌کنند. همچنین برخی گروه‌ها به‌صورت مستقل از ظرفیت مدارس یا فضاهای متعلق به آموزش و پرورش استفاده کرده یا محل‌هایی را برای اقامت اجاره می‌کنند.

رضایی بیان کرد: با وجود این، همه زائران پیاده که وارد مشهد می‌شوند، دست‌کم یک شب در شهر اقامت خواهند داشت و به همین دلیل برنامه‌ریزی برای اسکان، تغذیه و ارائه خدمات رفاهی به آنان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است.

وی همچنین با اشاره به راه‌اندازی سامانه جامع خدمات زائران پیاده خاطرنشان کرد: سامانه «zaerin۸.ir » به‌عنوان مرجع اصلی ثبت‌نام و ارائه خدمات به زائران راه‌اندازی شده است. مدیران کاروان‌ها می‌توانند با مراجعه به این سامانه، اطلاعات کاروان خود را ثبت کرده و کد رهگیری دریافت کنند، تا خدمات مورد نیاز آنان ازجمله بیمه زائران، تعیین محل اسکان، ثبت مسیرهای حرکت، زمان ورود و خروج و مدت اقامت در طول مسیر به‌صورت متمرکز مدیریت شود.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی ادامه داد: بخشی از این سامانه نیز به زائرانی اختصاص دارد، که به‌صورت انفرادی قصد تشرف به مشهد را دارند و این افراد می‌توانند با ثبت اطلاعات خود از خدمات پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

مشارکت‌های مردمی برای ارائه خدمات به زائران

رضایی اضافه کرد: بخش دیگری از سامانه برای مشارکت‌های مردمی طراحی شده است، تا افرادی که توانایی ارائه خدمات به زائران را دارند، بتوانند آمادگی خود را اعلام کنند. برای نمونه کسانی که امکان اسکان حداقل ۱۰ نفر را دارند، یا افرادی که مایل به تهیه و توزیع غذا، ارائه نذورات یا در اختیار قرار دادن وسیله نقلیه برای خدمت‌رسانی هستند، می‌توانند اطلاعات خود را در این سامانه ثبت کنند و از ظرفیت آنان در ایام حضور زائران استفاده شود.

وی با اشاره به خدمات بین‌راهی، بیان کرد: در حال حاضر در ۹ محور اصلی منتهی به مشهد، ۳۶۰ ایستگاه صلواتی فعال شده است و طبق روال هر سال، در روزهای پایانی ماه صفر بین ۳۰ تا ۴۰ ایستگاه دیگر نیز به این تعداد افزوده خواهد شد. علاوه بر این، ۲۵ ایستگاه صلواتی سیار نیز برای مسیرهایی که امکان استقرار ایستگاه ثابت وجود ندارد، پیش‌بینی شده است. این ایستگاه‌ها با حضور در محورهای مختلف، خدمات مورد نیاز زائران را ارائه می‌کنند.

رضایی با بیان اینکه خدمات ارائه‌شده در ایستگاه‌های صلواتی متنوع است، ادامه داد: بخشی از این ایستگاه‌ها خدمات رفاهی، پذیرایی و استراحت را بر عهده دارند و بخشی دیگر خدمات بهداشتی و درمانی ارائه می‌کنند. همچنین سرویس‌های بهداشتی سیار نیز در مسیرهای مختلف مستقر هستند و به‌صورت مستمر در طول مسیر جابه‌جا می‌شوند.

وی اضافه کرد: خدمت‌رسانی به زائران تنها به استان خراسان رضوی محدود نیست و در استان‌های خراسان شمالی، خراسان جنوبی و سمنان نیز ایستگاه‌های صلواتی مردمی و هیئتی در مسیر حرکت زائران فعال شده‌اند و به زائران خدمات ارائه می‌دهند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی، درباره وضعیت ثبت‌نام کاروان‌ها، بیان کرد: تاکنون ثبت‌نام کاروان‌های زائر پیاده از ۲۲ استان کشور به‌طور قطعی انجام شده است و بخش عمده این زائران از استان‌های خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی هستند و سایر استان‌ها نیز در حال تکمیل روند ثبت‌نام و اعزام کاروان‌های خود هستند.

رضایی با اشاره به ورود نخستین کاروان‌های زائران پیاده به مشهد، خاطرنشان کرد: نخستین پیشقراولان زائران پیاده، شامگاه دوشنبه ۱۲ مردادماه وارد مشهد شدند که این کاروان شامل ۸۰ زائر عراقی بود. همچنین کاروان‌هایی از حاجی‌آباد قائن و استان مازندران که حدود ۱۰ تا ۱۱ روز در مسیر هستند، در حال حرکت به سمت مشهد مقدس‌اند.

وی ادامه داد: در حال حاضر حدود ۱۴ هزار زائر از مسیر خراسان شمالی در قالب ۱۸۵ کاروان در راه مشهد هستند. همچنین ۱۱ کاروان از گناباد، ۷۰۰۰ زائر شیعه و سنی از سرخس، ۱۵ هزار زائر از مناطق غربی خراسان رضوی، ۲۵۰۰ زائر از استان گلستان و ۴۰۰۰ زائر از استان سمنان نیز در مسیر تشرف به بارگاه منور رضوی قرار دارند.

سخنگوی جمعیت خدمتگزاران زائران پیاده خراسان رضوی با تأکید بر ضرورت حفظ ایمنی زائران و مدیریت بهتر خدمات‌رسانی، تصریح کرد: از کاروان‌های زائران پیاده، به‌ویژه کاروان‌هایی که از مناطق دوردست حرکت می‌کنند، درخواست می‌شود با برنامه‌ریزی مناسب و کوتاه‌تر کردن مسیرهای پیاده‌روی، ضمن کاهش سختی سفر برای اعضای کاروان، به ستاد خدمتگزاران زائران پیاده در مدیریت تردد، افزایش ایمنی جاده‌ها و ارائه خدمات بهتر به زائران کمک کنند.