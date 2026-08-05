باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم رضایی - حضور شبانه‌روزی و مجاهدانه خادمان ناوگان حمل‌ونقل عمومی شیراز در مرز شلمچه، بیش از آن‌که یک عملیات لجستیکی باشد، تداعی‌کننده فرهنگ اصیل خادمی در ساحت قدسی اهل‌بیت و تجلی خدمت در جغرافیای عشق حسین (ع) است. مدیریت شهری شیراز با درک ضرورت‌های این رویداد عظیم تمدنی، تمامی توان خود را برای میزبانی شایسته از زائران به کار بست.

از این رو؛ ولی‌الله حیاتی، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خوزستان، در بازدید میدانی از موکب حضرت احمدبن‌موسی (ع) در شلمچه، همت خادمان شهرداری شیراز را ستود.

او با اشاره به اهمیت راهبردی مرز شلمچه به‌عنوان دومین گذرگاه پرتردد کشور، حضور مقتدرانه و منظم ناوگان حمل‌ونقل شیراز را عامل کلیدی در روان‌سازی عبور و مرور زوار دانست.

به گفته حیاتی، این حضور مستمر در مسیر پارکینگ‌ها تا پایانه مرزی، نمادی از خدمت‌رسانی صادقانه بود که امنیت و آرامش زائران را در این رزمایش عظیم تضمین کرد.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری خوزستان خاطرنشان کرد: ثبت این رکورد عملکردی، نشان‌دهنده آمادگی عملیاتی و اهتمام ویژه مدیریت شهری شیراز، سومین حرم اهل‌بیت (ع)، در مسیر تداوم نهضت حسینی است که تحسین ناظران و مسئولان اجرایی را به همراه داشت.

حسین صفری، فرمانده قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل زائران، نیز با اشاره به توطئه‌های دشمنان برای اخلال در شور حسینی، از حماسه‌ای یاد کرد که به مدد اخلاص خادمان و شوق مردم رقم خورد.

او تصریح کرد: همگرایی شهرداری‌های شیراز، شهرکرد، یزد، آبادان، خرمشهر و بندرماهشهر در قالب قرارگاه حمل‌ونقل مرزی اربعین در شلمچه، با محوریت شهرداری شیراز و به‌کارگیری ۱۲۶ دستگاه اتوبوس، رکوردی بی‌سابقه را در جابه‌جایی زوار رقم زد.

فرمانده قرارگاه مرکزی حمل‌ونقل زائران اعلام کرد: این عملیات در سه نوبت کاری، با متوسط بیش از یک‌هزار و ۸۰۰ سرویس روزانه و انتقال ۸۵ هزار نفر در هر ۲۴ ساعت، حماسه‌ای را آفرید که زمان انتظار مسافران را به کمتر از ۴۰ ثانیه رساند. کیفیت ناوگان، سرمایش مطلوب و نظم حاکم بر پایانه‌ها، گواه اهتمام ویژه خادمان به شأن و منزلت زائران بود که در مواجهه با تهدیدات امنیتی، هیچ خللی در اراده خدمت‌رسانی ایجاد نکرد.

بنابراین گزارش، آنچه در مرز شلمچه به همت مجموعه شهرداری شیراز به وقوع پیوست، فراتر از آمار و ارقام، روایتی از عشق و دلدادگی به ساحت سیدالشهدا (ع) است. اختصاص بخشی از توان حمل‌ونقلی این مرز به ناوگان شیراز، گواهی است بر جایگاه ممتاز سومین حرم اهل‌بیت (ع) در تداوم نهضت حسینی. این خدمت‌رسانی بی‌منت و شبانه‌روزی، مشق ایثار و تمرین همدلی برای روزی است که پرچم عدالت مهدوی بر بام گیتی برافراشته شود.

منبع: شهرداری شیراز