باشگاه خبرنگاران جوان - علیرضا مظفری با اشاره به جزئیات اپروژه عمرانی و تفریحی باغ راه بوستان طلاییه در پردیسان اظهار داشت: در راستای ارتقای کیفیت زندگی شهروندان و بهبود سیمای بصری شهر، باغ‌راه بوستان طلاییه در حدفاصل خیابان‌های هویزه و دهلاویه منتهی به این بوستان طراحی و تکمیل شد.

وی با تأکید بر اهداف زیست‌محیطی و سلامت‌محور این پروژه افزود: این باغ‌راه با هدف زیباسازی محیط شهری، ایجاد بستر امن برای پیاده‌روی و فعالیت‌های ورزشی شهروندان، افزایش سرانه فضای سبز و همچنین فراهم آوردن محیطی آرام و مجهز برای نشیمن و گذران اوقات فراغت خانواده‌ها احداث شده است.

مدیر منطقه هشت شهرداری قم در تشریح مختصات فنی و عمرانی این پروژه ابراز داشت: در این مسیر بیش از ۵ هزار مترمربع پیاده‌روسازی و کفسازی استاندارد اجرا شده است. همچنین به منظور تأمین امنیت و زیباسازی منظر شبانه، تعداد ۸۶ پایه روشنایی مدرن با استفاده از لامپ‌های کم‌مصرف LED نصب گردیده که این اقدام علاوه بر ارتقای جلوه بصری شب، نقش بسزایی در کاهش مصرف انرژی و هزینه‌های نگهداری شبکه روشنایی دارد.

مظفری در پایان به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در این بخش اشاره کرد و گفت: پروژه احداث باغ‌راه بوستان طلاییه با احتساب هزینه‌های تکمیلی، جانبی و تجهیزات به کار رفته، در مجموع با اعتباری بالغ بر ۲۵۰ میلیارد ریال اجرا شده و هم‌اکنون در اختیار شهروندان منطقه پردیسان قرار گرفته است.

منبع:شهرداری قم